“Principal problema é a falta de vacinas no país”, diz Bernardino

Professor e médico infectologista, Bernardino Albuquerque | Foto: Divulgação/Secom

Manaus (AM) - Com mais de 11 mil mortos por Covid-19 e registros recordes de novas internações, o Amazonas viveu a fase roxa na pandemia, que representa alto risco, de acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde (FVS) com leitos de enfermaria e UTI lotados de pacientes com Covid-19.



O governador do Amazonas Wilson Lima anunciou, no dia 2 de março, a formalização do Comitê de Assessoramento Científico Externo, formado por pesquisadores de instituições locais, de outros estados e da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas). O grupo de estudiosos independentes, que já auxiliavam o Estado no enfrentamento da pandemia, vai realizar estudos sobre a transmissibilidade e letalidade da variante P1, predominante entre as cepas do novo coronavírus que circulam no Amazonas e os impactos da vacinação contra a Covid-19.

Em entrevista ao EM TEMPO, coordenador do Comitê de Assessoramento Científico Externo, pesquisador da Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD), professor e médico infectologista, Bernardino Albuquerque, destacou o atual cenário da covid-19 no Amazonas, os gargalos da vacinação, como chegamos até esse estágio da pandemia e o que pode ser feito a partir de agora para aliviar a crise sanitária.

EM TEMPO: Nos últimos dias, acompanhamos notícias do Amazonas com lotação em hospitais e colapso dos sistemas de saúde. Como o senhor classifica o atual estágio da pandemia da covid-19 no Amazonas?

Bernardino Albuquerque: Inicialmente é importante esclarecer que o Comitê Técnico-Científico recentemente instituído, não tem poder deliberativo para definir medidas de prevenção e controle da pandemia. A instância com essa prerrogativa é o Comitê de Crise do Estado do Amazonas. A missão do Comitê Técnico-Cientifico é desenvolver pesquisas que possam auxiliar na tomada de decisão. Quanto ao atual estágio da pandemia determinada pela Covid-19 no Amazonas, os indicadores nos mostram uma situação epidemiológica ainda muito preocupante, demonstrando ainda um número alto de casos, de internações e de óbitos. Nos últimos dias já se verifica uma sinalização desses indicadores para um declínio, porém com uma circulação viral ainda intensa na capital e em alguns municípios do interior do Amazonas, portanto, com possibilidades reais para um novo recrudescimento.

ET: Qual a capacidade de atendimento de pacientes graves da Covid-19 que a rede hospitalar manauara disponibiliza?

BA: Infelizmente a capital por centralizar grande parte da atenção secundária em saúde e ser a única na atenção terciária (UTI ) no Estado tem que absorver também a demanda especializada de outras doenças. Portanto, não tem número de leitos fixos e permanentes para o atendimento de pacientes com Covid-19, a ampliação ou diminuição de leitos está diretamente relacionado com o aumento ou diminuição da ocorrência da doença.

ET: Desde novembro de 2020, acompanhamos uma série de eventos que provocaram grandes aglomerações. Foi o caso das eleições municipais, das festas do final de ano, festas clandestinas. Algum desses episódios foi decisivo para chegarmos a crise de agora? Ou foi uma conjunção de fatores?

BA: Tratando-se de um vírus cuja forma de transmissão é de pessoa a pessoa, toda e qualquer aproximação entre pessoas é considerado um risco desde que exista entre eles um indivíduo portador do vírus que por meio das secreções emitidas ao falar, tossir, espirrar pode contaminar outras pessoas. A importância da adesão às chamadas medidas não farmacológicas, como o distanciamento entre as pessoas, uso de máscaras, higiene pessoal em particular das mãos, a falta de isolamento de pessoas portadores de síndrome gripal, são medidas imprescindíveis na prevenção dessa doença. O relaxamento e a não adesão a essas medidas, como vimos acontecer ao final da primeira onda epidêmica, como se a Covid tivesse sido eliminada, a resposta não foi outra se não vivenciarmos uma situação muito pior, com alta transmissibilidade, alta demanda aos serviços de saúde com evidente saturação, deficiência de insumos, contribuindo para o agravamento de casos e aumento de óbitos.

ET: Na primeira onda, Manaus foi a primeira cidade brasileira a sofrer com a pandemia, em meados de abril de 2020. O mesmo se repetiu agora: a capital amazonense "antecipou" algo que veríamos ocorrer dali a algumas semanas em vários outros lugares. O que faz Manaus ser essa espécie de "medidor" da pandemia do país?

BA: Manaus é uma capital que podemos considerar altamente vulnerável a introdução e reprodução de patógenos, tem uma relação importante com os maiores centros econômicos do país assim como a nível internacional, uma periferia pobre, ponto de referência em saúde para todo o interior do estado, características socioculturais e étnicas que facilita a formação de cadeias de transmissão.

ET: Em 2020 o Brasil bateu recorde, segundo dados do Registro Civil, com 1,3 milhão de mortes anuais. Foram mais de 195 mil somente de Covid-19. De pneumonia foram 72 mil. De Síndrome Respiratória Aguda Grave, 75 mil (sem diagnóstico de Covid-19). O Amazonas inclusive chegou recentemente a 11 mil mortes. Parte desses óbitos poderia ser evitada?

BA: Com relação ao quantitativo de óbitos por Covid e síndromes respiratória aguda grave, durante o curso da pandemia, temos como principais características desse desfecho sua ocorrência em mais de 70% em pessoas com mais de 60 anos, muito frequentemente já portadoras de outras doenças crônicas como diabetes, cardiopatias, obesidade e mesmo condições fisiológicas como a gestação e o puerpério. A presente situação já aponta para algumas alterações nesse padrão com aumento de óbitos na população mais jovem com ou sem referências à comorbidades, incluindo-se também a ocorrência em crianças. Quanto a possibilidade de evitar parte desses óbitos é perfeitamente factível principalmente neste segundo momento de elevação, pressupondo uma experiência acumulada no manejo desses pacientes por parte das equipes de saúde, maior conhecimento da necessidades de insumos e produtos necessários. No entanto outros fatores contribuíram para a manutenção e aumento dos óbitos como a falta de leitos hospitalares tanto clínicos como de UTI, falta de insumos essenciais como o oxigênio medicinal, dentre outros.

ET: Falando em vacinação, quais são os gargalos que não permitem a gente acelerar a campanha de imunização no Amazonas?

BA: Sem dúvidas que o principal problema é a falta de vacinas no país, que levou a implantar um ritmo lento de sua execução, paralizações, dificultando dessa forma o desenvolvimento de uma imunidade coletiva que possa interromper a transmissão. Quanto a cobertura vacinal para alcançar tal nível de imunidade ainda é uma pergunta para a qual a ciência ainda não tem resposta, até porque a disponibilidade desse insumo ainda é baixa com coberturas ainda insuficientes.

ET: Diante de todo o cenário que o Amazonas passou, quais são as mais importantes recomendações que todos nós devemos seguir pelas próximas semanas?

BA: É importante que tenhamos a convicção de que esse ainda não é o momento de flexibilização das medidas coletivas de prevenção e controle e que, a nível individual, cada cidadão deve buscar sua proteção com o uso de máscaras, higiene das mãos, distanciamento, evitar aglomerações e, principalmente sensibilizar, convencer seus contatos afetivos nesta prática. A vacina é nossa grande esperança, reconhecidamente é uma arma inserida na história da saúde pública mundial, de alta eficácia e efetividade, determinando a eliminação da circulação de germes, interrompendo o curso de epidemias e erradicando doenças. Vacine-se!

