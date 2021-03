Servidoras da Policlínica Codajás recebem homenagens no Dia da Mulher

| Foto: Islânia LimaPoliclínica Codajás

Atendendo um público expressivo de mulheres, diariamente, as servidoras da Policlínica Codajás foram homenageadas na manhã desta segunda-feira (8), com um gesto simbólico de recebimento de flores, cartão e bombons no Dia Internacional da Mulher.

Para o diretor, fisioterapeuta Rainer Figueiredo, apesar do momento em que o Brasil vive, em meio à pandemia do novo coronavírus (Covid-19), as mulheres da policlínica seguem firmes e guerreiras em prol do melhor atendimento para toda população.

“Por tudo que elas fazem e nos representam, hoje decidimos homenagear a cada uma delas, com este ato simples, mas totalmente humano e acolhedor de uma nova gestão, que tem um olhar voltado para o bem-estar de todos”, destacou o diretor.

Cerca de 200 servidoras, que atuam na unidade, receberam a homenagem. Elas são responsáveis por consultas e atendimentos nas diversas especialidades médicas tais como; dermatologia, ginecologia, pediatria, cardiologia, angiologia, endocrinologia, psiquiatria, ortopedia, nutrição, fisioterapia e entre outros.

| Foto: Islânia LimaPoliclínica Codajás

A fisioterapeuta Karina Crubellati, que trabalha na policlínica, conta que o gesto só reforça a vontade de melhor servir a população. "Trabalhamos aqui por anos e na correria do dia, ter um momento tão especial como este é totalmente revigorante para nós servidoras, que tanto lutamos pelo bem das pessoas. Gratidão a todos", declarou.

Atualmente, a Policlínica Codajás recebe cerca de 100 mulheres diariamente que buscam atendimento clínico, totalizando 4 mil consultas.

| Foto: Islânia LimaPoliclínica Codajás

Mais homenagens

Também em alusão ao Dia Internacional da mulher, outras unidades como as maternidades Azilda Marreiro, Balbina Mestrinho e Nazira Daou, Policlínica Gilberto Mestrinho; Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Danilo Corrêa e Zona Sul homenagearam as servidoras com lembranças, alongamento, cantatas e solturas de balões.

Na sede da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) as servidoras receberam um copo personalizado, que faz parte da campanha “Adote um Copo. A Natureza agradece”, para reduzir o desperdício com descartáveis.

Leia mais:

Elas dominam todas as artes: mulheres que orgulham a cultura do AM

Professora Jacqueline apresenta moção em homenagem às mulheres