Caminhão carregado de seixo afunda na avenida Torquato Tapajós

Não houve feridos | Foto: Suyanne Lima

Manaus (AM) - Um caminhão caçamba carregado de seixo afundou na tarde desta terça-feira (9), por volta das 16h40, na avenida Torquato Tapajós, Zona Centro-Oeste de Manaus. Segundo o motorista, o caminhão foi engolido por uma cratera.



O caminhoneiro Edinaldo Gomes, de 60 anos contou ao EM TEMPO que estava indo entregar a carga no bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus e que a fila de caminhões estava extensa quando o veículo dele acabou tombando.

A vítima informou que estava em baixa velocidade e que em 40 anos de profissão isso nunca havia acontecido. "O caminhão foi engolido por uma cratera no asfalto que não suportou o peso. Agora meu patrão vem aqui para agilizar o guincho", contou.

Não houve feridos e a faixa central no sentido Centro-Bairro está interditada no trecho do acidente . O fluxo de veículos está com retenção.

Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) informou que já deslocou uma equipe técnica de engenharia para analisar a situação e identificar o problema ocorrido na tarde desta terça-feira (9), na avenida Torquato Tapajós. Na sequência todos os direcionamentos serão tomados para que o problema seja sanado.

