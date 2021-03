Amazonas recebe 7ª remessa de vacina contra Covid-19 nesta quarta (10)

O Amazonas segue no primeiro lugar no ranking nacional de estados que mais vacinaram no Brasil | Foto: Divulgação Secom

Manaus- O Amazonas recebeu, na manhã desta quarta-feira (10), no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, a sétima remessa de vacinas contra a Covid-19, com 24.800 doses do imunizante Coronavac. Com esse montante, somado ao que o estado já havia recebido, será possível vacinar 90% do público de 60 a 64 anos na capital e 45% desse público no interior.

“A gente vai continuar fazendo todo esforço que nós possamos nos manter em primeiro lugar na vacinação no Brasil, porque isso é importante para consigamos sair o mais rápido possível desse processo de pandemia e proteger a nossa população”, disse o governador Wilson Lima que esteve no aeroporto acompanhando a entrega dos imunizantes.

Com essa sétima remessa, o Amazonas recebeu, ao todo, 763.220 doses contra a Covid-19. O Amazonas segue no primeiro lugar no ranking nacional de estados que mais vacinaram no Brasil, de acordo com dados de um consórcio formado pelos veículos de imprensa G1, O Globo, Extra, O Estado de S. Paulo (Estadão), Folha de S. Paulo e UOL. O estado vacinou, até esta terça-feira (9), 7,41% da população.

“A pandemia ainda está aí, é importante que a gente não baixe a guarda. Vamos continuar com todas as medidas sanitárias para que a gente possa proteger um ao outro”, destacou Wilson Lima.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Rede de drenagem será revitalizada na Torquato Tapajós