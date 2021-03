Prefeitura convoca 400 professores e anuncia auxílio de R$ 70; veja

A Semed destaca que a convocação de 400 educadores | Foto: Suyanne Lima

Manaus - O prefeito de Manaus, David Almeida, e o secretário municipal de Educação, Pauderney Avelino, lançaram nesta quarta-feira (10), na sede da Secretaria Municipal de Educação (Semed), Zona Centro-Sul, o Programa Auxílio Conectividade e também anunciam a convocação de 400 novos professores para a rede municipal de ensino, do cadastro de reserva do concurso realizado pelo órgão em 2017, com homologação do resultado final em 2018.

A princípio, o concurso foi destinado a preencher 400 vagas, sendo nomeados mais de 3 mil candidatos do cadastro de reserva. No total, já foram realizadas 26 convocações, sendo seis em 2020.

Desta vez, serão chamados 296 professores da Educação Infantil, 4 do 1º ao 5º ano, 6 de Artes, 30 de Educação Física, 3 de Ensino Religioso, 7 de Geografia, 12 de História, 17 de Língua Inglesa e 25 de Língua Portuguesa.

A Semed destaca que a convocação de 400 educadores não implicará no aumento de despesa da pasta, uma vez que a nomeação se dará em substituição a dispensa de 25 professores temporários, 7 demitidos e 56 professores efetivos exonerados (sendo 48 com carga horária de 20h e quatro com carga horária de 40h, conforme publicação no DOM, em 2020. Também foram concedidas 136 aposentadorias e registrados 21 falecimentos de professores. Além disso, 145 cargas dobradas de Educação Infantil foram canceladas.

Com a nova convocação, a Prefeitura de Manaus reafirma o compromisso social das unidades educacionais, distribuídas em todas as zonas da cidade e o compromisso em atender a demanda de alunos da rede municipal de ensino com qualidade, sendo de tal modo, atender todas as turmas com professores.

Auxílio Conectividade

A Semed entrega para a Câmara Municipal de Manaus (CMM) um Projeto de Lei para criação do Programa Auxílio Conectividade, com objetivo de permitir que o profissional da educação, em pleno exercício de suas funções, tenha acesso à internet para realizar suas atividades laborais, enquanto as aulas da rede municipal seguirem de forma remota, como medida de prevenção a Covid-19. O intuito é disponibilizar a 8 mil professores da Semed, que fazem parte do projeto “Aula em Casa”, o auxílio de R$ 70, durante 10 meses/Ano. O valor será inserido no contracheque dos servidores contemplados.