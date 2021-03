Verticalizar cemitério de Manaus pode resolver demanda de enterros

Manaus (AM) - Um ano do primeiro caso da Covid-19 no Amazonas. Mais de11 mil vidas perdidas. Só em janeiro de 2021 foram mais de 3 mil enterros. E com dez cemitérios públicos da capital lotados e possível terceira onda do novo coronavírus nos próximos meses, Manaus pretende começar, mesmo sem data definida pela prefeitura, sepultar corpos em gavetas verticais. O modelo, já usado em outras cidades, permite o melhor aproveitamento de espaços em sepultamentos, já que, nas estruturas verticalizadas, os túmulos são dispostos uns sobre os outros.

No dia 8 de janeiro o prefeito de Manaus, David Almeida, informou que seriam construídas 22 mil sepulturas verticais no Cemitério Nossa Senhora Aparecida, também conhecido como Cemitério do Tarumã, em Manaus. A medida teria, segundo ele, o objetivo de evitar que a cidade sofra um colapso no sistema funerário.

Segundo informações da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), o cemitério Nossa Senhora Aparecida tem capacidade de 22 mil lóculos (gavetas), sendo 336 já disponíveis, porém nenhum ainda foi usado. Mas, devido a demanda, em breve serão usados. "Há de se destacar ainda que está sendo formalizado o processo para a instalação de novos lóculos".

No dia 8 de janeiro o prefeito de Manaus, David Almeida, informou que seriam construídas 22 mil sepulturas verticais | Foto: Reprodução

Desde sua abertura, há seis décadas, o cemitério de Nossa Senhora Aparecida abriga cerca de 130 mil mortos, segundo dados da Prefeitura da cidade, que tem 2,2 milhões de habitantes.



Cremação

A outra alternativa para os sepultamentos é a cremação. Desde 2020, o governo do Amazonas implementou um sistema de crematório para as famílias gratuitamente, porém a procura ainda é baixa. Em abril de 2020 a prefeitura de Manaus celebrou um contrato para o serviço no valor de R$ 1.260.000,00 e teve seu primeiro aditivo no dia 21 de outubro no mesmo valor. O contrato estará em vigência até abril de 2021. A Semulsp informou que a média de cremação é de seis pessoas por semana.

Até fevereiro, Manaus registrava uma média diária de mais de 100 enterros de vítimas da covid-19, com um recorde de 213 em 15 de janeiro. Mais de 75% dos enterros são realizados no Nossa Senhora, segundo dados de 2019 , que possui uma área de 1.054.333,66 m².

Até agora, o pior mês desde a primeira onda - que havia obrigado que valas comuns fossem abertas - foi abril de 2020, com 2.809 enterros na capital amazonense.

Proposta

Preocupado com a situação dos cemitérios, a Câmara Municipal de Manaus realizou a proposta pelo vice-presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador Wallace Oliveira (Pros), da verticalização das covas nos cemitérios de Manaus. O objetivo é solucionar de forma rápida e eficaz a falta de espaço nos cemitérios, ocasionado pelo aumento no número de óbitos por Covid-19.

O parlamentar deu entrada na sugestão no dia 8 de fevereiro, data em que a casa legislativa retornou as atividades. “Esta proposta é uma mera sugestão administrativa. Não se trata de um projeto de lei, pois a administração dos cemitérios públicos é uma prerrogativa da prefeitura”, conta Wallace Oliveira.

Em nota ao EM TEMPO, a Semulsp informou que já está estudando as sepulturas verticais desde a gestão anterior e que propõe que as famílias usem valas coletivas também, já destinadas a toda a família e que optem pela cremação.

Terceira onda no AM pode ocorrer em maio

Uma nota técnica do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), realizada por pesquisadores e cientistas do Brasil, publicada no mês de fevereiro, alerta para a terceira onda do coronavírus em maio na capital amazonense, caso medidas mais rígidas de combate à disseminação do vírus não sejam tomadas.

Em entrevista ao EM TEMPO, um dos pesquisadores que assinou o parecer, o biólogo, mestre em Biologia e doutorando do Programa de Biologia do Inpa, Lucas Ferrante, que também fez parte do estudo, alerta que é necessário a vacinação de 90% dos manauaras, além de lockdown severo para conter a nova onda.

“Para conter esta terceira onda e também a circulação da variante P1, nós precisamos de duas ações em combinação: um lockdown, que deverá durar de 20 a 30 dias envolvendo 90% da população de Manaus. E simultaneamente a vacinação de pelo menos 70% das pessoas”, ressalta o cientista.

O estudo sobre a terceira onda foi feito por um modelo conhecido como SEIRS (Susceptíveis – Expostos – Infectados – Recuperados). Estes modelos constituem a ferramenta primária para estudos epidemiológicos de resposta à Covid-19 a nível global, segundo artigos científicos internacionais já publicados. Além disso, o estudo foi solicitado pela Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam).

