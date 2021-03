Subsecretário da Semsa acompanha nova etapa de vacinação em Manaus

Djalma Coelho explicou ainda que em cada ponto de vacinação estão disponíveis equipe, com vacinador registrador e duas pessoas para triagem | Foto: Suyanne Lima

Manaus - O subsecretário municipal de Gestão da Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (Semsa) acompanhou na manhã desta quinta-feira (11), o início do novo calendário de vacinação contra Covid-19 destinados para idosos de 60 a 64 anos, no Centro de Convenções Gilberto Mestrinho (Sambódromo). Ele destacou os trabalhos empenhados para ampliação da imunização.

"Inicialmente havíamos recebido 35,7% de todas as doses dessa faixa etária. Iríamos vacinar apenas as pessoas com comorbidade, mas realizamos um remanejamento de doses que estavam guardadas que aumentou em 80% as doses disponíveis. Recebemos 10.704 doses que acabaram completando 90,3% de doses necessárias para vacinar esse grupo e decidimos montar essa nova estratégia por já ter vacinas suficientes", explicou.

Djalma Coelho explicou ainda que em cada ponto de vacinação estão disponíveis equipe, com vacinador registrador e duas pessoas para triagem.

"O que mais peço é para que as pessoas que ainda não fizeram seu cadastro prévio na nossa plataforma dentre esse grupo de 60 a 64 anos, faça seu cadastro. Você pode ir em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) fazer seu cadastro. Isso melhora todo nosso processo de trabalho e minimiza erros de registro", destacou.

| Foto: César Gomes

O microempresário Aroldo dos Santos Ferreira, de 64 anos, demonstrou intensa alegria em receber a imunização. "A expectativa foi muito grande e agora é maior na espera da segunda dose. Tenho um comércio e exijo muito que meus clientes usem a máscara. Vou manter todos os cuidados até esse vírus sumir", declarou.

A idosa Rute Pereira, de 64 anos, relatou que é a primeira vez que sai de casa desde o início da pandemia e que está muito feliz em tomar a vacina. "Estou ótima após ter sido vacinada. É a primeira vez que sai de casa e enfrentei chuva para chegar aqui. Vou ficar mais feliz ainda quando eu tomar a segunda dose", disse.

| Foto: César Gomes

Além da nova faixa etária de 60 a 64 anos, a prefeitura continua vacinando os remanescentes dos grupos anteriores, sendo os idosos acima de 65 anos com a primeira dose e os trabalhadores de saúde com a primeira e a segunda dose.

Calendário de Imunização – 60 a 64 anos

Quarta-feira, 10/3 – 64 anos com comorbidade

Quinta-feira, 11/3 – 64 anos sem comorbidade

Sexta-feira e sábado (12 e 13/3) – 63 anos com e sem comorbidades

Segunda e terça-feira, 15 e 16/3 – 62 anos com e sem comorbidades

Quarta e quinta-feira (17 e 18/3) – 61 anos com e sem comorbidades

Sexta-feira e sábado (19 e 20/3) – 60 anos com e sem comorbidades

Postos de Vacinação, abertos das 9h às 16h

Zona Norte

Complexo de Treinamento de Direção Veicular do Detran – AM- Avenida Arquiteto José Henriques Rodrigues, 962, Colônia Terra Nova;

Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vignola- Rua Gandu, 119, Cidade Nova.

Zonas Sul e Centro-Sul

Centro Cultural dos Povos da Amazônia- Avenida Silves, 2.222, Crespo;

Estacionamento da Universidade Paulista (Unip)- Avenida Mário Ypiranga Monteiro, 3.490, Parque 10 de Novembro.

Zona Leste

Clube do Trabalhador do Sesi-AM- Avenida Cosme Ferreira, 7.399, São José 1.

Zona Oeste

Balneário do Sesc-AM- Avenida Constantinopla, 288, conjunto Campos Elíseos, Planalto;

Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo)- Avenida Pedro Teixeira, 2.565, Dom Pedro.

Veja a transmissão:

Leia mais:

Começa avaliação de locais para instalação de câmeras em Manaus