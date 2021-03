Mais de 30 animais são resgatados de maus-tratos em canil de Manaus

Os animais foram encontradas em péssimas condições. | Foto: Reprodução

Manaus - O Batalhão Ambiental da Polícia Militar resgatou, na manhã desta quinta-feira (11), 34 cães, sendo 17 filhotes, que estavam vivendo em péssimas condições em um canil localizado no bairro Santo Agostinho, zona Oeste de Manaus. Segundo as autoridades, os animais estão avaliados em R$300 mil.

De acordo com a polícia, as investigações em torno do caso tiveram início depois que moradores informaram ao Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV-AM), que os animais do canil estariam em condições de maus-tratos.

Após ser comunicado pelo CRMV, o Batalhão Ambiental foi ao local e encontrou um cenário assustador em que os cachorros de diferentes raças estavam submetidos: rações com fezes de ratos, medicamentos vencidos, além disso, os animais estavam sujos e magros.

Conforme o veterinário e Policial Militar, Igor Charleston, o local não pode, sequer, ser considerado um canil.

"Nós estamos resgatando cães de diversas raças, como Pastor Alemão, Rotweiller, Bulldog, Bulldog francês, entre outros. Esse estabelecimento, que não pode ser chamado de canil e já atua em Manaus há 45 anos. O proprietário ainda disse que não teve tempo para regularizar essa situação", afirmou o PM.

Ao todo, foram resgatados 37 cães. | Foto: Reprodução

Ainda segundo o Charleston, os animais resgatados estão avaliados em aproximadamente R$300 mil. "Ele [o proprietário do local] só estava preocupado em ganhar dinheiro, não investiu nada na estrutura física para melhorar a qualidade de vida dos animais", explicou.

O dono do canil foi conduzido para a Delegacia Especializada em Proteção ao Meio Ambiente e Urbanismo (Dema), onde deverá responder pelo de maus tratos.

Leia mais

Mais de 60 mil peixes ornamentais são apreendidos no Porto de Manaus

Vídeo: após chuva em Manaus, jacaré é capturado em rua do Novo Aleixo

PM auxilia na segurança da vacinação da população ribeirinha em Manaus