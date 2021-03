Famílias vulneráveis recebem alimentação no Amazonas

Seas beneficia 620 famílias com doações de itens para alimentação | Foto: Miguel Almeida/Seas

Manaus (AM) - A Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas) está beneficiando 620 famílias cadastradas em 12 entidades socioassistenciais, na primeira semana de retomada do projeto liderado pelo Governo do Amazonas, que reforça a segurança alimentar das pessoas mais vulneráveis, diante do quadro de pandemia da Covid-19.

Foram doadas frutas, verduras, legumes e alimentos prontos, medida que também fortalece a cadeia produtiva do setor primário no estado.

Nesta quinta-feira (11/03), a Seas recebeu, no galpão da Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS), localizado na rodovia AM-070, itens para complemento alimentar (mamão, banana, açaí, goma, cheiro-verde, limão, farinha de tapioca, biscoitos, farofa, pães, bolo, sopa).

Na sequência, os técnicos da secretaria repassaram os donativos para 12 associações que atuam nos bairros e comunidades de Manaus e Iranduba. A iniciativa atende 620 famílias nesta primeira semana, somente nas entidades cadastradas pela Seas.

“É importante ressaltar que a retomada dessa distribuição, conforme orientação do governador Wilson Lima, faz que as famílias que mais precisam tenham alimentos de boa qualidade chegando às suas residências”, disse a titular da Seas, Maricília Costa.

O Instituto Jovens do Futuro, do bairro Santa Etelvina, zona norte de Manaus, foi uma das entidades contempladas. A associação atende famílias em situação de vulnerabilidade e risco social.

Para assistente social, o apoio do Governo do Estado é fundamental para reduzir o impacto social da pandemia na população mais carente.

“Recebendo essas doações, nós estamos podendo beneficiar aquelas famílias que tanto têm sofrido com essa pandemia. Esse complemento é de suma importância para as famílias que o Instituto Jovens do Futuro atende”, disse Josiane Lima, representante do Instituto.

Com 23 anos de história, a Associação Girassol atende 60 idosos no bairro do Santo Antônio, zona oeste de Manaus, com oferta de atividades físicas e lúdicas, lazer, fisioterapia e cursos. A presidente Maria Saturnino foi a responsável por receber as doações das mãos da secretária Maricília Costa no balcão da ADS.

“É muito gratificante receber essas doações porque a gente traz até alegria em distribuir para aquelas pessoas idosas necessitadas, e elas ficam muito felizes com isso. A Associação de Idosos do Santo Antônio Girassol só tem a agradecer ao Governo do Estado”, comentou dona Maria Saturnino.

Beneficiadas

As 12 entidades beneficiadas pela Seas nesta semana são as seguintes: Instituto Sementinha da Fé do Amazonas; Associação do Idoso do Santo Antônio/Girassol; Instituto de Assistência à Criança e ao Adolescente Santo Antônio (Iacas); Associação de Mulheres Ribeirinhas Casa de Sara; Instituto Amigos da Família; Instituto Jovens do Futuro; Movimento Amigos da Zona Norte (Mazon); Instituto Comunitário Desportivo do São José; Associação Educacional Beneficente Pão e Vida (Nacer); União Estadual dos Mototaxistas e Motofretes do Amazonas; Instituto Uakti; e Instituto Cultural, Educacional, Desportivo e Social (Argus/AM).

