Mais de 200 cestas básicas são entregues para artistas e técnicos

Manaus (AM) - Nesta quinta-feira (11), a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, realizou a entrega de 200 cestas básicas para trabalhadores da cultura, no Salão Solimões, localizado no Centro de Manaus. Os alimentos foram doados pela Grande Loja Maçônica do Amazonas (Glomam).

Os secretários, de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, e o de Segurança Pública, Louismar Bonates, participaram da cerimônia de entrega das cestas. “A Glomam tem sido uma grande parceira da cultura e mais uma vez nos permitiu dar mais este suporte aos nossos grupos de artistas e técnicos”, declarou o secretário Marcos Apolo.

Emerson Soares, que recebeu as cestas pela Associação de Bandas e Blocos de Carnaval do Estado do Amazonas (ASBBAM), explicou que vai entregar os alimentos aos organizadores de bandas, artistas e cantores que trabalham no Carnaval e que estão em situação de vulnerabilidade.

“Vamos entregar àqueles que mais precisam e que já estão há um ano parados por conta da pandemia. Temos mais de 100 associados e vamos procurar distribuir de uma forma que ajude a todos”, disse.

Manolo Olímpio, que recebeu cestas representando oito entidades e associações do município de Itacoatiara, afirmou que os alimentos ajudarão famílias de diversos setores. “A Secretaria de Cultura sempre está de portas abertas para nós e mais uma vez vamos poder ajudar nossa população”, ressaltou.

Neste ano, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa já entregou mais de 1 mil cestas a trabalhadores da cultura. Além da Glomam, doações também foram feitas com apoio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc);

Atendimento

Com o intuito de apoiar artistas e os mais diversos profissionais que compõem a cadeia produtiva da cultura e da economia criativa no estado, a Secretaria também disponibilizou um canal de atendimento para dar suporte à classe.

Entre os serviços oferecidos, estão encaminhamentos para profissionais como assistentes sociais e psicólogos, além de orientações sobre as medidas de prevenção e combate ao novo coronavírus.

O canal de atendimento funciona todos os dias, das 8h às 17h. A linha direta com a secretaria funciona por meio dos telefones (92) 3232-5555 e 99177-6442 (WhatsApp), do e-mail [email protected] e pelas redes sociais da secretaria (@culturadoam).

Apoio

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa também está apoiando projetos como o “Alimente nossa Arte”, promovido por artistas do cenário local, e “Fetam por quem precisa”, da Federação de Teatro do Amazonas, ambos para arrecadação e doação de alimentos.

O Teatro Amazonas, patrimônio histórico nacional, localizado no Largo de São Sebastião, no Centro de Manaus, está com as portas abertas para receber doações de empresas do setor privado e voluntários individuais.

As entregas podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, no sistema de drive-thru (retirada das doações sem que seja preciso sair do carro), para minimizar o contato com os doadores. Na hora da entrega, é necessário identificar para qual campanha as doações serão direcionadas.

Para entrar em contato com os organizadores das campanhas, basta acessar @alimentenossaarte e/ou @fetam.teatro, no Instagram.

