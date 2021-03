Sem receber benefícios, rodoviários paralisam atividades em Manaus

A manifestação foi organizada pelos próprios motoristas e trabalhadores | Foto: Suyanne Lima

Manaus - Motoristas e cobradores de diferentes empresas do sistema de transporte público de Manaus estão realizando uma paralisação, na manhã desta sexta-feira (12), na avenida Constantino Nery, próximo ao Terminal 1 (T1). Os trabalhadores exigem o pagamento do ticket alimentação, cesta básica e vale lanche, que estão atrasados.

A manifestação foi organizada pelos próprios motoristas e trabalhadores, sem reunião prévia entre membros do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Rodoviário de Manaus (STTRM). Todos os motoristas e cobradores que passam pela avenida Constantino Nery são convidados a pararem e aderirem ao protesto.

Segundo os manifestantes, as principais reivindicações são o pagamento de, pelo menos, três direitos: o ticket alimentação, cesta básica e vale lanche. Ainda não há a informações sobre a quantidade de linhas e de passageiros que estão sendo afetados.

Em nota à imprensa, o Sindicato das Empresas de Transportes de Manaus (Sinetram), se limitou a dizer que não foi notificado e desconhece os motivos da paralisação.

Confira, na íntegra, a nota do Sinetram:

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) informa que não foi notificado e desconhece os motivos da paralisação desta sexta-feira (12/03), iniciada às 10h. O Sinetram está mantendo diálogo com o Sindicato dos Rodoviários para que o funcionamento do transporte coletivo volte ao normal.

Em nota, a Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), informou que monitora o movimento grevista dos operadores do Sistema de Transporte Coletivo da capital e lamenta a paralisação dos serviços, que afeta milhares de passageiros da capital. Fiscais de Transportes e agentes de trânsito do Instituto estão nas ruas para auxiliar no ordenamento dos terminais e avaliar o prejuízo aos usuários.

"O órgão espera que empresários do setor e trabalhadores cheguem a um acordo quanto às reivindicações e retornem à operação normal do sistema de transporte, para que a população não seja ainda mais prejudicada neste momento difícil que vivemos", finaliza a nota.

