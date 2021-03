Serviços de coleta agendada para grandes objetos retornam em Manaus

Dois caminhões tipo baú são utilizados para o recolhimento do material nos locais solicitados pelos usuários | Foto: Divulgação Semcom

Manaus - O serviço de coleta agendada de grandes objetos retorna em Manaus. Com agendamento gratuito, feito via aplicativo de mensagens, o serviço recolhe objetos como sofás, camas e geladeiras descartados pela população, para evitar que os lixos de grande porte sejam eliminados de forma incorreta.

O subsecretário municipal Operacional de Limpeza Urbana, José Rebouças, afirmou que o objetivo é impedir que os grandes objetos sejam deixados em vias públicas ou jogados nos igarapés da cidade.

“Atualmente, por dia, quase 27 toneladas de lixo são retiradas dos igarapés. E esse serviço de coleta ajuda muito a diminuir essa problemática. É uma determinação do prefeito David Almeida que mantenhamos a cidade sempre limpa, preservando o meio ambiente e a saúde da população”, destacou.

Para quem desejar utilizar o serviço, basta entrar em contato com a Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), por meio do WhatsApp (92) 98415-9563 ou 98459-5618, nos horários de 8h as 16h, e informar quais os objetos desejam recolher. Em seguida é feito o agendamento da ida da equipe até o endereço solicitado para recolher os resíduos.

Dois caminhões tipo baú são utilizados para o recolhimento do material nos locais solicitados pelos usuários. Durante a solicitação é necessário enviar uma foto do objeto, o endereço completo, telefone para contato e um mapa com a localização do local pelo aplicativo.

Os resíduos coletados por este serviço são destinados aos grupos de catadores que realizarão a segregação dos materiais aproveitáveis, sendo o refugo ou rejeito encaminhado para o Aterro de Manaus

*Com informações da assessoria

