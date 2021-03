Festa de São José terá carreata para evitar aglomerações em Manaus

Para evitar aglomerações, a novena de São José será transmitida pelas redes sociais | Foto: Divulgação/Arquidiocese de Manaus

MANAUS (AM) – A tradicional Festa de São José em Manaus será celebrada na sexta-feira, dia 19 de março, com uma carreata no lugar da procissão. De acordo com Diocese, o ato de fé em forma de carreata deverá evitar aglomeração durante a pandemia.

A celebração católica tem como tema “São José, com coração de Pai”, inspirado na Carta Apostólica Patris Cordi do Papa Francisco declarando 2020-2021 como Ano de São José.

Concentração

A concentração dos veículos será às 17h30 no Santuário Arquidiocesano São José Operário, na Avenida Visconde de Porto Alegre, Centro, com saída às 18h.

Trajeto

O trajeto começa na Visconde de Porto Alegre e segue pelas avenidas Lourenço Braga, Miranda Leão, Joaquim Nabuco, Ramos Ferreira, Alexandre Amorim, Luiz Antony, Sete de Setembro, Eduardo Ribeiro, Ferreira Pena, Ayrão, Rua Comendador Clementino, Av. Japurá, Av. Tarumã e volta para a Visconde.

Segundo a programação, para promover o esquenta da festa religiosa os fiéis podem enviar fotos, vídeos e testemunhos com seus altares domésticos de São José para as redes sociais do templo até a próxima segunda-feira, 15, para serem divulgados. De 16 a 18 de março acontece o Tríduo a São José.

Na manhã do dia 19 ocorre a transmissão on-line da Via Sacra às 9h.

Às 16h será celebrada a única missa com novena, mas sem público que poderá acompanhar pelas redes sociais, Rádio Rio Mar (103,5 FM) e TV Encontro das Águas. O templo permanecerá aberto apenas neste dia, das 6h às 15h, para orações pessoais e agradecimentos.

A direção do templo informou também que mesmo que o Governo do Amazonas publique medidas de relaxamento no dia 19 e o arcebispo de Manaus autorize as missas com a presença do público, não haverá novenas com participação presencial.

