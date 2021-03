Modernização da AM-010 irá gerar mais de 10 mil empregos, diz governo

Os serviços incluem ainda, a sinalização horizontal e vertical, além de pintura de faixas reflexivas. | Foto: Djalma Júnior/Secom

Manaus (AM) - O Amazonas estima a criação de mais de 10 mil novos empregos para trabalhadores do estado a partir de agosto deste ano, data prevista para o início das obras de revitalização da AM- 010, rodovia que liga Manaus a cidade de Itacoatiara. A informação foi apresentada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), durante audiência pública virtual realizada na sede da pasta, na manhã desta sexta-feira (12/03).

Abrindo o encontro com prefeitos da região e técnicos do projeto na manhã desta sexta-feira (11), o governador do Estado, Wilson Lima, destacou, em uma vídeo-mensagem, que a audiência reforça o diálogo com a população e o compromisso com a transparência. “É uma oportunidade que todos têm de conhecer toda a parte técnica, todo o cronograma de execução, de entender como o dinheiro público está sendo utilizado, mas também é uma oportunidade para as pessoas vislumbrarem o que virá a ser essa rodovia”, afirmou.

Segundo o secretário Carlos Henrique Lima, a Seinfra contará com cinco frentes de serviços, tocadas simultaneamente durante a reconstrução da rodovia. Ainda segundo ele, o projeto permitirá a criação de empregos diretos e indiretos para a população de Itacoatiara, Rio Preto da Eva e Manaus, principais municípios contemplados com a obra. “Nós vamos gerar cerca de 10 mil empregos diretos e indiretos e vamos alimentar todo o setor das cidades por onde a rodovia vai passar, de tal forma que nós vamos dar uma injeção de ânimo na economia daquela região”, avaliou o secretário de Infraestrutura.

Crescimento

O projeto de reforma e modernização da rodovia, que interliga a capital a outros municípios da Região Metropolitana de Manaus, conta com um investimento na ordem de R$ 386 milhões, sendo R$ 220 milhões oriundos de emenda parlamentar do senador Omar Aziz e R$ 166 milhões investidos com recursos do Governo do Estado.

Graças aos investimentos feitos na rodovia, a estimativa é de que oito municípios e suas comunidades apresentem um crescimento econômico acima da média nacional prevista para 2021, tornando-se também um atrativo para novos investidores, conforme aponta a gerente de Projetos e Orçamentos da Seinfra, Lorena Pontes. “O Brasil todo cresce na taxa de 1,5% ao ano. Nós vamos possibilitar, com essa rodovia renovada, crescimento de 4% ao ano a mais do que a gente tem estimativa hoje. Além disso, os polos agroindustriais de Itacoatiara, Silves e Itapiranga também serão reforçados, pois eles ficarão com uma rodovia mais segura. Então esses municípios passarão a ser mais atraentes para a indústria de forma geral”, estima.

Obra

O plano de modernização e reforma da AM-010 prevê a realização de serviços de terraplanagem, pavimentação, drenagem superficial e a construção de faixas de aceleração de 250,40 quilômetros da pista, correspondente ao trecho entre os Km 13 e Km 263,40.

Os serviços incluem ainda, a sinalização horizontal e vertical, além de pintura de faixas reflexivas.

