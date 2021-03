Fisioterapia respiratória pós Covid-19 é tema de live do Senac AM

Com o tema “Fisioterapia Respiratória pós Covid-19” o Talk Senac será realizado às 16h desta sexta-feira (12), | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Com o tema “Fisioterapia Respiratória pós Covid-19” o Talk Senac será realizado às 16h desta sexta-feira (12), no Instagram do Senac Amazonas (@senac_am).

O bate-papo virtual contará com a condução da fisioterapeuta Alana Pinheiro.

Os interessados em adquirir certificado de participação devem se inscrever no https://bit.ly/TalkSenac12Mar.

A participação é gratuita.

O bate-papo virtual contará com a condução da fisioterapeuta Alana Pinheiro. | Foto: Divulgação

A profissional Alana Pinheiro é bacharel em Fisioterapia e especialista em Dermato-Funcional, em Cirurgia Aberta e Hemodinâmica, em Reabilitação Cardiopulmonar e pós-graduanda em Terapia Intensiva no Israelita Alber Einstein.

A abordagem da live do Talk Senac será de caráter mais informativo sobre as formas mais eficazes de tratamento e recuperação da Covid-19.

É importante ressaltar que o tema abordado bem como todo e qualquer tipo de tratamento relacionado à doença deve ser acompanhado por um profissional da saúde, que indicará a melhor forma de aplicação.

Talk Senac

Diante do cenário de isolamento social e devido ao período de suspensão das atividades presenciais, o Senac Amazonas estabeleceu o projeto ‘Talk Senac’ que realiza uma série de lives nas redes sociais da instituição com o intuito de promover conhecimento e dar dicas para as pessoas sobre os mais variados assuntos, da saúde aos negócios.

A participação é totalmente gratuita e todos os participantes podem solicitar o certificado digital da atividade.

Serviço:

O quê: Live Senac “Fisioterapia respiratória pós Covid-19”

Quando: Sexta-feira (12)

Onde: Instagram Senac Amazonas (@senac_am)

Horário: 16h

Quanto: gratuito

Inscrição para certificado: https://bit.ly/TalkSenac12Mar

*Com informação da assessoria

Leia mais:

Erupções na boca podem ser novo sinal da Covid-19

Brasil tem 1.972 mortes por Covid-19 em 24h e registra novo recorde