MS prorroga a habilitação de 92 leitos de UTI para Covid-19 no AM

Ministério da Saúde prorroga a habilitação de 92 leitos de UTI Covid | Foto: Divulgação/Secom

Manaus (AM) - O Ministério da Saúde (MS) prorrogou a habilitação de 92 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para atendimento exclusivo dos pacientes com Covid-19 no Amazonas.

Desses, 80 leitos de UTI são do Hospital Delphina Aziz, referência para o tratamento da doença no Estado, e 12 do Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, conforme portaria GM/SS nº 431, de 11 de março de 2021.

Esses leitos fazem parte das 244 UTI Covid habilitadas – financiadas com recursos federais – pelo MS, dos 426 leitos de UTI existentes, segundo levantamento do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).

O Amazonas é o estado da região Norte que mais tem leitos de UTI habilitados para o tratamento da doença viral, segundo o Conass.

“A prorrogação da habilitação de UTI Covid representa o reconhecimento do Ministério da Saúde do funcionamento desses leitos e fortalece o financiamento, as equipes e a prestação da assistência à saúde na rede estadual”,ressaltou o secretário executivo de Assistência da Capital da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), Jani Kenta.

Desde o início de novembro de 2020, a SES-AM ampliou em 227,69% a oferta de UTI com a abertura de novos leitos e a conversão de leitos não Covid para leitos Covid nas unidades da rede estadual de saúde, como parte do planejamento para enfrentar o recrudescimento da Covid-19 no Estado.

Com 180 leitos de UTI, o Delphina Aziz é o terceiro maior hospital do Brasil em oferta de leitos de terapia intensiva para pacientes com Covid-19.

A unidade hospitalar possui 140 leitos de UTI habilitados. O secretário executivo de Assistência da Capital destacou que a capacidade de atendimento em UTI do hospital foi ampliada em 260% no intervalo de um ano.

“Saltou de 50 leitos de UTI, antes da pandemia, para 180 leitos atuais. Com os 30 novos leitos de UTI abertos nas últimas duas semanas, o hospital contabiliza hoje 461 leitos totais exclusivos para atendimentos a pacientes com Covid-19. Desses, 281 são leitos clínicos e conta ainda com 10 leitos na enfermaria de Sala Rosa”, afirmou Kenta.

O HPS 28 de Agosto conta com 64 leitos de UTI, dos quais 40 leitos são destinados para pacientes em tratamento da doença. Desses, 12 estão habilitados pelo MS.

A portaria também estabeleceu o recurso financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Foto: Divulgação/Secom

Despesa

A portaria também estabeleceu o recurso financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Grupo Coronavírus (Covid-19), a ser disponibilizado aos Estados e Municípios em parcelas mensais.

Segundo o secretário executivo, o valor da diária do leito de UTI Covid financiado pelo MS é de R$ 1,6 mil. De acordo com o documento, os 80 leitos de UTI habilitados no Delphina Aziz têm o custo total mensal de R$ 3,8 milhões, e os 12 leitos do HPS 28 de Agosto, de R$ 576 mil.

“É uma ajuda bem-vinda e que chega em boa hora. Desonera o Tesouro e o recurso federal complementa o custo de manutenção do leito de UTI na rede de assistência. Ressalto que existe uma contrapartida do Governo do Estado para continuidade da oferta desses atendimentos”, finalizou.

Autorização de leitos

Durante a reunião ordinária da Comissão Intergestores Tripartite (CIT), realizada em 25 de fevereiro de 2021, foi pactuada a mudança da nomenclatura de “habilitação” para “autorização” de leitos UTI Covid.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Em um dia, Covid no Brasil supera número de mortes por H1N1 em 2009

Soro desenvolvido pelo Butantan pode amenizar sintomas de Covid-19