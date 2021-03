Carro capota com casal e bebê recém-nascido em Manaus

O automóvel ainda invadiu o canteiro central da via e bateu em uma árvore | Foto: Divulgação

Manaus - Um carro que transportava um jovem casal e um bebê recém-nascido capotou, na manhã deste sábado (13), durante forte chuva registrada desde a madrugada na capital amazonense. O acidente ocorreu na avenida Cosme Ferreira, bairro São José, Zona Leste de Manaus. Segundo a polícia, os três foram socorridos e levados ao hospital.

De acordo com a 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a família estava em um carro modelo Volkswagen Fox, trafegando sobre a pista molhada, quando o jovem perdeu o controle do veículo, e capotou. O automóvel ainda invadiu o canteiro central da via e bateu em uma árvore, o que o impediu de atingir outros carros que trafegavam pela avenida.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBAM) e uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel Urgente (Samu) foram acionados e socorreram as vítimas. O casal foi levado ao Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, e o bebê recém-nascido de apenas um mês foi encaminhado ao HPS Joãozinho. O quadro clínico dos três não foi divulgado.

As circunstâncias do acidente deverão ser investigadas pela Polícia Civil.

