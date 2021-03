Motorista agride outro em briga de trânsito em Manaus, veja o vídeo

| Foto: Divulgação

Manaus - Dois motoristas se envolveram em uma briga de trânsito, na manhã deste sábado (13), na Avenida Darcy Vargas, próximo a Universidade do Estado do Amazonas (UEA). Um vídeo do momento da discussão começou a circular em aplicativos de mensagens instantâneas e redes sociais, a gravação mostra quando um dos motoristas começa a discutir com outro condutor.

Aparentemente, a discussão começa após o condutor do veiculo, modelo Gol, na cor cinza colidir com o carro da frente. A discussão é iniciada pelo motorista do veiculo atingido, que parece revoltado com a situação.

No meio do vídeo, é possível ver o momento em que um dos motoristas, que está fora do carro, agride o outro que não saiu do veículo. Não se sabe o real motivo da briga

No vídeo, gravado por um terceiro condutor, é possível ver que não houve nenhum acidente grave para motivar a discussão.

Veja o vídeo:

