Mais de 400 mil doses de vacina contra Covid já foram aplicadas no AM

Amazonas - Em todo o Amazonas, 438.959 doses de vacinas já foram aplicadas até este sábado (13), segundo o diário de vacinação contra a Covid-19 da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM). Do total, 338.434 são de primeira dose e 100.525 de segunda dose.



As informações consolidadas pela FVS-AM são de responsabilidade das secretarias municipais de saúde, responsáveis pela operacionalização da imunização contra Covid-19 em suas cidades.

Neste balanço, 15 cidades não enviaram a informação. São elas: Amaturá, Apuí, Autazes, Boa Vista do Ramos, Codajás, Eirunepé, Fonte Boa, Ipixuna, Itapiranga, Japurá, Manaquiri, Nova Olinda do Norte, Tabatinga, Tonantins e Urucurituba.

Doses aplicadas por município

Conforme dados gerenciados pela FVS-AM, e informados pelas secretarias municipais de saúde de cada cidade do Amazonas, até este sábado (13/03), foram aplicadas as seguintes quantidades de doses, considerando a 1ª e 2ª dose: Manaus (224.172), São Gabriel da Cachoeira (16.135), Tabatinga (13.533), Benjamin Constant (13.004), São Paulo de Olivença (9.488), Itacoatiara (9.475), Parintins (8.226), Autazes (8.211), Maués (6.775), Tefé (6.758), Borba (6.420), Santo Antônio do Içá (6.330), Manacapuru (6.119), Lábrea (6.047), Humaitá (5.176), Barreirinha (5.067), Manicoré (5.042), Coari (4.679), Atalaia do Norte (4.447), Santa Isabel do Rio Negro (4.373), Careiro (3.537), Amaturá (3.290), Presidente Figueiredo (3.290), Eirunepé (3.288), Jutaí (3.078), Rio Preto da Eva (2.825), Boca do Acre (2.682), Iranduba (2.604), Careiro da Várzea (2.419), Alvarães (2.246), Nova Olinda do Norte (2.104), Tapauá (1.971), Carauari (1.906), Urucará (1.877), Envira (1.853), Nhamundá (1.847), Pauini (1.831), Barcelos (1.779), Beruri (1.736), Fonte Boa (1.724), Urucurituba (1.506), Itamarati (1.384), Maraã (1.383), Ipixuna (1.322), Uarini (1.240), Novo Aripuanã (1.184), Apuí (1.081), Anamã (1.072), Novo Airão (1.068), Anori (1.063), Boa Vista do Ramos (1.060), Silves (1.047), Canutama (1.033), Guajará (916), Japurá (914), São Sebastião do Uatumã (883), Caapiranga (806), Manaquiri (729), Itapiranga (673), Codajás (631), Juruá (517) e Tonantins (83).

Doses aplicadas por grupo prioritário geral

Foram aplicados as seguintes quantidades de doses entre os indígenas: 63.350 de 1ª dose, e 37.015 de 2ª dose; entre trabalhadores da saúde: 87.748 de 1ª dose, e 59.629 de 2ª dose; entre pessoas com 80 anos ou mais: 32.506 de 1ª dose, e 1.054 de 2ª dose; entre pessoas de 75 a 79 anos: 28.576 de 1ª dose, e 776 de 2ª dose; entre pessoas de 70 a 74 anos: 42.577 de 1ª dose, e 1.268 de 2ª dose; entre pessoas de 65 a 69 anos: 58.459 de 1ª dose, e 352 de 2ª dose; entre pessoas de 60 a 64 anos: 23.189 de 1ª dose, e 270 de 2ª dose; entre pessoas institucionalizadas com 60 anos ou mais: 2017 de 1ª dose, e 158 de 2ª dose; e entre pessoas institucionalizadas com deficiência: 12 de 1ª dose e 3 de 2ª dose.

Distribuição

Até o momento, o Amazonas recebeu 763.220 doses de vacina contra a Covid-19. Destas, 751.200 já foram entregues e 10.744 serão entregues. Para mais informações, basta acessar o site da FVS-AM .

