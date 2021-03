Comunidade Alfredo Nascimento recebe novas luminárias a LED

De acordo com o Departamento de Iluminação Pública, da ManausLuz, a modernização do sistema leva mais segurança à comunidade | Foto: Divulgação

Manaus - A rua 4 da comunidade Alfredo Nascimento, bairro Cidade de Deus, zona Norte de Manaus recebeu a substituição das luminárias dos postes. Ao todo, oito luminárias antigas, de vapor de sódio, foram substituídas por luminárias a LED pela equipe da ManausLuz, no sábado (13).



De acordo com o diretor do Departamento de Iluminação Pública, da ManausLuz, José Raimundo Braga, essa modernização do sistema leva mais segurança à comunidade e ao mesmo tempo gera economia para a Prefeitura de Manaus.

“As luminárias antigas eram modelos Alpha 100 watts TV, com a instalação de luminárias a LED de 46 watts, conforme a determinação do prefeito David Almeida, anova tecnologia, além de oferecer conforto e segurança, também proporciona economia aos moradores e ao município de Manaus”, informou Braga.

Os moradores da área, que solicitaram a troca por conta da antiga luminária não suprir a necessidade de iluminação na rua, ficaram satisfeitos com a nova iluminação a LED instalada na via.

“A gente voltava do trabalho no escuro, porque a outra lâmpada não iluminava muito bem, agora vai melhorar e muito. Além de ficar mais claro, vai nos dar uma sensação de segurança. Queremos agradecer o prefeito por ter nos atendido de forma rápida”, disse a copeira Valbene de Souza.

Atuando em toda a cidade, as equipes da ManausLuz já realizaram a modernização de 64 mil pontos a LED. Faltando, aproximadamente, 5 mil pontos para finalizar o parque de Manaus com a nova iluminação de forma completa.

*Com informações da assessoria

