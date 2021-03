Ex-miss Therezinha Morango, morre aos 84 anos após parada cardíaca

Therezinha começou a participar de concursos locais até chegar aos nacionais e internacionais, como Miss Rio Negro, Miss Amazonas e Miss Brasil | Foto: Divulgação

Rio de Janeiro - A primeira amazonense a ganhar o maior concurso de beleza do país em 1957, Therezinha Morango Pittigliani, morreu após sofrer uma parada cardíaca neste sábado (13), no Rio de Janeiro. Aos 84 anos, a ex-miss foi operada do fêmur às pressas depois de sofrer uma queda em casa, mas não resistiu. Ela deixa dois filhos, e uma neta.



Therezinha começou a participar de concursos locais até chegar aos nacionais e internacionais, como Miss Rio Negro, Miss Amazonas e Miss Brasil em 1957. No mesmo ano, ela ficou em segundo lugar no Miss Universo, concurso realizado na Califórnia (EUA). A ex-miss foi a primeira amazonense a ser reconhecida como a mulher mais linda do país.

Natural do município de São Paulo de Olivença (a 1.351 quilômetros de Manaus), Therezinha encantou a todos com sua exuberante beleza na juventude.

Em nota, o prefeito de Manaus, David Almeida, lamentou o falecimento de Therezinha, enviando as condolências à família. A ex-miss também era irmã da auditora fiscal de tributos municipais aposentada, Maria das Dores Morango.

“O Amazonas perdeu um ícone, que com certeza inspirou várias jovens a sonharem a serem miss, além revelar ao Brasil e ao mundo a beleza da mulher amazonense. Que neste momento tão triste Deus seja a fortaleza da família e amigos da nossa eterna Miss Brasil, Therezinha Morango”, declara Almeida.

Leia mais:



