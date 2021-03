Motociclista morre em grave acidente na rodovia AM-070

Na ocasião, Douglas não conseguiu desviar a motocicleta, que acabou colidindo contra a parte dianteira do automóvel | Foto: Divulgação

Amazonas - Um motociclista, identificado como Douglas Araújo da Silva, morreu em uma grave acidente de trânsito na rodovia estadual AM-070, nas proximidades de Cacau Pirêra, em Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus). O acidente ocorreu na noite do último sábado (13).



De acordo com o relato de testemunhas à polícia, a vítima trafegava na pista principal da estrada, quando o condutor do carro, modelo Chevrolet Classic, de cor preta, placa NOR 6150, entrou na via sem prestar atenção na movimentação de outros veículos. Na ocasião, Douglas não conseguiu desviar a motocicleta, que acabou colidindo contra a parte dianteira do automóvel.

| Foto: Divulgação

As testemunhas também informaram que o motorista do Classic fugiu do local, logo após o acidente.



O Serviço Móvel de Atendimento Urgente (Samu) chegou ao local, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu. O corpo do rapaz foi removido ao Instituto Médico Legal (IML), onde passou por exame de necropsia. O caso deverá ser investigado pela Policia Civil.

Leia mais:

Carro capota com casal e bebê recém-nascido em Manaus

Motorista agride outro em briga de trânsito em Manaus, veja o vídeo