TJAM recebe inscrições para estágio de nível superior em 12 áreas

Estudantes serão selecionados para entrevista após prova online | Foto: Divulgação

Manaus - A Escola de Aperfeiçoamento do Servidor do Tribunal de Justiça do Amazonas (Eastjam) recebe inscrições de estudantes de nível superior de áreas diversas (exceto Direito) para ampliar o banco de cadastro para estágio remunerado na capital.

Os interessados devem estar matriculados a partir do 4.º período em instituições de ensino autorizadas pelo MEC, com coeficiente de rendimento igual ou superior a 7,0, e acessar este endereço para fazer o cadastro no link disponível na página.

“Imediatamente após o registro de seus dados, os estudantes fazem uma prova online e ficam cadastrados. Quando surgem as vagas, nós fazemos a triagem dos candidatos e enviamos para entrevista”, explicou a diretora da Eastjam, Wiulla Garcia Alves.

No momento, os cursos para os quais estão sendo agendadas entrevistas são: Informática, Serviço Social, Psicologia, Administração, Contabilidade, Arquivologia, História, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Arquitetura, Enfermagem e Odontologia.

Segundo a Eastjam, a busca de candidatos ao estágio de áreas diversas é feita de acordo com a nota da prova (no mínimo 50% de acertos), por curso e período, depois são chamados três estudantes para entrevista pelo chefe do setor, que escolhe um para preencher a vaga.

O estágio no TJAM tem a duração máxima de dois anos, com 20 horas semanais, e bolsa no valor de R$ 800,00, mais auxílio-transporte de R$ 167,20.

*Com informações do TJAM

Leia Mais:

Educação a Distância cresce no país com novo formato

Semed convoca 400 professores para o ano letivo de 2021 em Manaus