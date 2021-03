Confira mais de 50 vagas de emprego ofertadas pelo Sine Amazonas

As vagas são para empresas e instituições do Amazonas | Foto: Divulgação

Manaus - Um total de 56 vagas de emprego foram ofertadas pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), para esta segunda-feira (15), no Amazonas. As vagas são em diferentes áreas e os interessados devem enviar os currículos para o e-mail [email protected]

Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Setemp, Instagram (@_setemp) e Facebook (setemp.am). As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

07 VAGAS: AGENTE DE COLETA

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Com ou sem experiência.

OBS: Ter boa comunicação, habilidade para trabalhar em equipe, disposição para executar as atividades gerais da função, disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa.

03 VAGAS: RESERVA DE LINHA (SOLDA E CAIXA ACÚSTICA)

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em eletroeletrônicos, soldagem de placas de eletroeletrônicos, ser proativo, disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa.

02 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em higienização de ambientes hospitalares, boa comunicação, habilidade para trabalhar em equipe, disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa.

01 VAGA: ALIMENTADOR DE LINHA

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em alimentação de linhas de montagem de aparelhos eletroeletrônicos, possuir curso de TBO, leitura de componentes eletrônicos, informática, disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa.

06 VAGAS: MOTORISTA

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em direção de veículos pesados (carretas, caminhões de coleta), possuir CNH categoria D ou E, curso de direção defensiva, MOPP, disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa.

01 VAGA: INSPETOR DA QUALIDADE CQ

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em inspeção de eletroeletrônicos, inspeção de placas eletrônicas, possuir cursos de inspetor da qualidade, leitura de componentes, soldagem manual, informática, disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa.

05 VAGAS: REVISOR DE SOLDA

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em eletroeletrônicos, soldagem e reparos de placas eletroeletrônicos (roteadores, conversores digitais, controle remoto ou caixa acústica), possuir cursos de leitura de componentes, soldagem manual, TBO, informática, disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa.

02 VAGAS: TESTADOR

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em eletroeletrônicos, testes manuais ou automáticos de aparelhos eletroeletrônicos, possuir cursos de leitura de componentes, TBO, informática, disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa.

05 VAGAS: EXECUTIVO DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em vendas de planos de saúde, telefonia, seguros e consórcios, possuir CNH B, informática básica, conhecimento em prospecção via telefone, televendas, desenvoltura para atendimento ao cliente, disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa.

01 VAGA: LIMPADOR DE VIDROS

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, limpeza de vidros em altura, possuir curso de NR35, disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa.

01 VAGA: OPERADOR DE CAIXA

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Com experiência, curso de informática básica, atendimento ao cliente, disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa.

02 VAGAS: AUXILIAR DE BALCÃO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Primeiro emprego.

OBS: Possuir curso de informática, boa comunicação, ser proativo, disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa.

02 VAGAS: COSTUREIRA

Escolaridade: Ensino Médio incompleto

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em máquinas overloque, reta e industrial, disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa.

01 VAGA: ESPECIALISTA DE PRODUÇÃO AP

Escolaridade: Cursando Ensino Superior em áreas correlatas à função

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, ter conhecimento dos processos de produção de eletroeletrônicos, prática em máquinas e domínio na área de produção SMT, prática em treinamento operacional, habilidades em gerenciar equipes, possuir curso de informática intermediária, pacote Office, Shop Floor, noções de IPC, inglês básico, eletrônica básica, disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa.

01 VAGA: MECÂNICO CARRO A DIESEL

Escolaridade: Ensino Médio incompleto

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em mecânica e motores de veículos a diesel, curso de mecânica em autos a diesel, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa.

02 VAGAS: LANTERNEIRO AUTOMOTIVO

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em serviço de lanternagem, em veículos automotores em caráter preventivo e corretivo, executar limpeza, reparos e revisão de sistemas de arrefecimento em geral, disponibilidade para trabalhar e residir em outro município, currículo atualizado e documentação completa.

02 VAGAS: MECÂNICO DE CAMINHÃO

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, conhecimentos gerais em mecânica de caminhões, componentes mecânicos, possuir CNH categoria C ou D, disponibilidade para trabalhar e residir em outro município, currículo atualizado e documentação completa.

02 VAGAS: SOLDADOR AUTOMOTIVO

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, conhecimentos gerais em soldas cortes e noções em caldeiras, disponibilidade para trabalhar e residir em outro município, currículo atualizado e documentação completa.

05 VAGAS: OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em rolo compactador (pé de carneiro), possuir conhecimento na área de construção pesada, pavimentação e terraplanagem com habilidade para trabalho em equipe, possuir CNH B, curso de NR 35, curso de operador de máquinas pesadas, disponibilidade para trabalhar e residir em outro estado, currículo atualizado e documentação completa.

03 VAGAS: OPERADOR DE MINICARREGADEIRA

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, possuir conhecimento na área de construção pesada, pavimentação e terraplanagem com habilidade para trabalho em equipe, possuir CNH B, curso de NR 35, curso de operador de minicarregadeira (BOB CAT), disponibilidade para trabalhar e residir em outro estado, currículo atualizado e documentação completa.

01 VAGA: DESIGNER GRÁFICO

Escolaridade: Cursando Ensino Superior em Design

Com experiência na área.

OBS: Com conhecimento em desenho e artes gráficas, domínio de tecnologias e ferramentas de computação gráfica, domínio no Corel Draw, currículo atualizado e documentação completa.

