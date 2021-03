Mais de 20 bares são fechados por aglomerações em Manaus

| Foto: Divulgação

Manaus - A Central Integrada de Fiscalização (CIF) fechou 26 bares neste sábado (13), em Manaus, por ultrapassar o horário de funcionamento e descumprir orientações básicas do decreto governamental de prevenção à Covid-19. Uma festa clandestina, com mais de 200 pessoas, e um bar, com mais de 100, foram flagrados durante a ação, que começou por volta das 13h e se estendeu até a madrugada de domingo (14).



Na tarde de sábado, só na área conhecida como “Calçadão da Suframa”, no bairro Distrito Industrial, zona sul de Manaus, cerca de 13 bares foram fechados pelos agentes da CIF pelo descumprimento de diversas regras previstas no decreto firmado com os representantes da categoria. O estabelecimento Sr. Beef foi autuado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), pois estava com aglomeração de pessoas, sem obedecer ao distanciamento entre as mesas.

Ainda durante as vistorias, pela tarde, foram fechados o Boteco Lobo Solitário, o Jambeiro Bar, Bar da Loba, Boteco do Cavalo, Mangueira’s Bar e o Boteco do Edu, na região do Centro e Educandos. No fim da tarde, uma festa clandestina com mais de 200 pessoas foi encerrada pela CIF, na avenida das Torres, zona centro-sul. O proprietário foi preso.

Na avenida Itaúba, bairro Jorge Teixeira, zona leste, o Boteco da Morena foi fechado e autuado pelo Corpo de Bombeiros por não possuir documentos obrigatórios, ter extintores de incêndio vencidos e estrutura não adequada para o público.

Durante as fiscalizações da noite, os estabelecimentos Empório Beer, Amazonas Steakhouse e Motorcycle Pub Garagem foram notificados por estarem funcionando após o horário estipulado pelo decreto, apresentarem aglomeração de pessoas e não possuírem os documentos obrigatórios.

A CIF é coordenada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) e conta com a participação das polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros, FVS-AM, Vigilância Sanitária Municipal (Visa Manaus), Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM), Ouvidoria da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) e o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU).

A CIF acontece todos os finais de semana com o objetivo de fiscalizar estabelecimentos comerciais, verificando se o decreto governamental está sendo cumprido. As apurações ocorrem a partir das denúncias ao 190, o serviço emergencial do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops).

