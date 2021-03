Acidente na BR-174 deixa uma vítima fatal e três feridos, veja o vídeo

Dois dos feridos ficaram presos nas ferragens, mas foram socorridos por uma equipe do Corpo de Bombeiros | Foto: Divulgação

Manaus - Um acidente envolvendo dois veículos causou a morte de uma mulher e deixou mais três feridos, em Presidente Figueiredo, no quilômetro 80 da BR-174 (Manaus - Boa Vista), na tarde deste domingo (14). Segundo informações, uma das vítimas veio a óbito ainda no local.

Testemunhas afirmaram que o acidente foi causado por uma ultrapassagem, que ocasionou a colisão frontal dos dois veículos. Dois dos feridos ficaram presos nas ferragens, mas foram socorridos por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM). Os dois carros, um Siena e uma Montana, ambos na cor cinza, ficaram destruídos.

Uma parte da estrada sentido Manaus ficou parada, com uma extensa fila de carros. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local para prestar os primeiros socorros e encaminharam as vítimas para o hospital de Presidente Figueiredo.

