Mais de 500 novos casos de Covid-19 foram registrados no Amazonas

Manaus - Foram divulgados mais 596 novos casos de Covid-19 no Amazonas, segundo Boletim Diário de Covid-19 da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM). No total, já foram registrados 331.768 casos da doença no estado.

Segundo o boletim, foram confirmados 23 óbitos por Covid-19, sendo 13 ocorridos no sábado (13) e 10 encerrados por critérios clínicos, de imagem, clínico-epidemiológico ou laboratorial, elevando para 11.539 o total de mortes.

Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, neste sábado (13/03), foram registrados 10 sepultamentos por Covid-19. O boletim acrescenta ainda que 36.853 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas pelas secretarias municipais de saúde, o que corresponde a 11,11% dos casos confirmados ativos.

Rede de assistência

Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, e internados no Amazonas, há 796 pacientes, sendo 394 em leitos (82 na rede privada e 312 na rede pública), 387 em UTI (106 na rede privada e 281 na rede pública) e 15 em sala vermelha, estrutura voltada à assistência temporária para estabilização de pacientes críticos/graves para posterior encaminhamento a outros pontos da rede de atenção à saúde.

Há ainda outros 175 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 128 estão em leitos clínicos (20 na rede privada e 108 na rede pública), 32 estão em UTI (nove na rede privada e 23 na rede pública) e 15 em sala vermelha.

De acordo com o boletim, há outros 323 pacientes internados com Covid-19, na rede pública de saúde do interior do estado, conforme informado pela Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM). São 26 em Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) e 297 em leitos clínicos.

Banco de dados

O boletim diário é construído com as informações disponibilizadas diariamente pelas prefeituras municipais, todos os dias da semana, incluindo fins de semana e feriados.

A consolidação dos casos notificados no Amazonas é realizada pela FVS-AM a partir de informações obtidas em três sistemas: e-SUS Notifica, Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe) e o Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL), até as 10h de cada dia. Em Manaus, foram notificados 416.737 casos, enquanto no interior do estado, o número chega a 399.567.

Nesta edição, são sete os municípios que não atualizaram o sistema de informação para consolidação dos dados do boletim. São eles: Amaturá, Anori, Canutama, Eirunepé, Itamarati, Juruá e Tapauá.

Municípios

Dos 331.768 casos confirmados no Amazonas até este domingo (14), 153.344 são de Manaus (46,22%) e 178.424 do interior do estado (53,78%).

Além da capital, os 61 municípios têm casos confirmados.

Óbitos

Entre pacientes em Manaus, há o registro de 8.174 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus. No interior, são 61 municípios com óbitos confirmados até o momento, totalizando 3.365.

Alerta à população

O uso da máscara, o respeito ao distanciamento entre as pessoas, a lavagem das mãos com água e sabão ou a utilização de álcool em gel são recomendações consideradas fundamentais no controle da circulação do vírus da Covid-19, que continua presente no estado.

