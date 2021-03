Trecho revitalizado da Torquato Tapajós é liberado

A pista, deverá receber mais uma camada de asfalto ao longo da semana | Foto: Divulgação

A Prefeitura de Manaus liberou, na noite deste domingo (14), o tráfego de veículos no trecho da avenida Torquato Tapajós, em frente a antiga Phillips, na zona Norte, no sentido Centro-bairro, que estava interditado desde a última terça-feira (9), devido ao rompimento de uma antiga rede de drenagem.

De acordo com o prefeito David Almeida, que acompanhou todo o processo recuperação da drenagem profunda, inclusive a liberação da via, neste domingo, os trabalhos foram executados de forma célere. A pista, deverá receber mais uma camada de asfalto ao longo da semana.

"Nós tivemos os trabalhos prejudicados por duas prestadoras de serviço, mas ainda assim fizemos esta obra de maneira rápida e eficiente. Aplicamos uma camada de asfalto hoje para podermos liberar a pista e melhorar o trânsito, mas durante a semana, à noite, os serviços serão finalizados sem prejuízos para a população" afirmou David.

Ação

Minutos após um trecho da pista ceder, com o peso de uma caçamba, que transportava seixo, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), montou uma força-tarefa e concluiu em cinco dias a substituição da rede de drenagem profunda, que tinha mais de 40 anos, que rompeu comprometendo o trânsito na avenida no sentido Centro-bairro.

"Nós demos uma resposta rápida para a população desde o primeiro dia. A Torquato só não foi entregue com ainda mais celeridade devido aos problemas causados pela Oi e neste domingo pelo imprevisto com a concessionária Águas de Manaus", explicou o vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta.

As chuvas também contribuíram para que a tubulação antiga, de águas pluviais, confeccionadas com uma antiga tecnologia em tubo armco, rompesse, causando o afundamento da pista.

Em uma resposta rápida, o corpo técnico da Seminf traçou o planejamento do serviço emergencial e iniciou a escavação de um trecho da pista para que as equipes tivessem espaço para retirar a tubulação danificada, implantar a nova rede com 15 metros de extensão, toda em aduelas de concreto formando uma galeria moderna para dar a vazão correta das águas pluviais, e por último recompactar o trecho da via com aproximadamente 50 toneladas de massa asfáltica.

A força-tarefa envolveu mais de 50 servidores, além de trabalhadores das concessionárias de água, luz, telefonia e gás, por se tratar de uma importante via por onde passam as canalizações das empresas.

*Com informações da assessoria

