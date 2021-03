Caminhão desgovernado invade loja e deixa quatro feridos no Coroado

O freio de mão do caminhão teria falhado e ocasionado o grave acidente. | Foto: Ayrton Senna Gazel

Manaus - Um caminhão desgovernado com uma carga de 140 sacas de trigo invadiu uma loja de autopeças, na tarde desta segunda-feira (15), e deixou quatro pessoas gravemente feridas. O acidente ocorreu na avenida Cosme Ferreira, sentido Centro-Bairro, na zona Leste de Manaus.

Ao Em Tempo , testemunhas relaram que o motorista do caminhão teria estacionado o veículo metros acima do local do acidente, e descido para ir a uma padaria. Na ocasião, o freio de mão falhou e o caminhão desceu a via desgovernado, sem ninguém ao volante.

O veículo pesado atropelou uma moto e um carro de passeio, e só parou após invadir uma loja de autopeças. De acordo com a polícia, ao menos quatro pessoas ficaram gravemente feridas, com fraturas nos braços.

Caminhão desceu a via desgovernado sem ninguém ao volante. | Foto: Ayrton Senna Gazel

Três vítimas ficaram presos em meio às ferragens do acidente e foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBAM). Todas as quatro pessoas feridas foram socorridas por equipes do Sistema de Atendimento Móvel Urgente (Samu), e encaminhadas a um hospital da capital.

Destroços no local do acidente. | Foto: Ayrton Senna Gazel

Familiares de algumas das vítimas ainda tentaram agredir o motorista do caminhão, mas foram impedidas pelas autoridades. O condutor do veículo pesado foi conduzido ao 11º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o caso deverá ser investigado.

Em decorrência do acidente, um enforme engarrafamento está sendo registrado naquele trecho da avenida, na volta para a casa dos manauaras. Agentes de trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estão no local controlando o fluxo de veículo.

