Avança sinalização viária em bairros de Manaus

O cronograma faz parte das ações desenvolvidas pela prefeitura, com o objetivo de revitalizar as sinalizações viárias e ampliar a segurança em ruas e avenidas da cidade. | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O programa de sinalização horizontal e vertical desenvolvida pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), avança pela zona Sul a partir desta segunda-feira, 15/3, começando pelo bairro Petrópolis. O cronograma faz parte das ações desenvolvidas pela prefeitura, com o objetivo de revitalizar as sinalizações viárias e ampliar a segurança em ruas e avenidas da cidade.



De acordo com o diretor de engenharia do IMMU, Uarodi Guedes, estão sendo implantadas linha de retenção, legendas “PARE”, linha dupla amarela, faixa de pedestre, placas de regulamentação vertical e “Dê a Preferência”. Os serviços incluem ainda a pintura dos principais corredores viários da zona Sul.

“O cronograma de revitalização das vias, programado pela Prefeitura de Manaus está sendo implantado por zona, estamos na zona Sul, semana passada foi a vez da zona Oeste. Toda a cidade vai ser pintada, queremos dar segurança nas vias aos condutores e pedestres”, afirmou Guedes.

As ruas Edson Melo, Ministro Almeron Caminha e José Pereira Neto, no conjunto Jardim Petrópolis, no bairro Petrópolis, foram as primeiras vias da zona Sul a receberem a revitalização nas pinturas.

