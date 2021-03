Casarão da Inovação é iluminado em alusão ao ‘Março Lilás’

Prefeitura ilumina o Casarão da Inovação em alusão ao ‘Março Lilás’ | Foto: Marcely Gomes/Semcom

Manaus (AM) - A fachada do Casarão da Inovação Cassina, no centro histórico, foi iluminado com luzes na cor lilás, fazendo alusão ao “Março Lilás”, mês voltado à conscientização e prevenção do câncer de colo de útero, o tipo de câncer que mais mata mulheres no estado do Amazonas.

A campanha tem como objetivo alertar sobre a importância do exame preventivo e da vacinação contra o Papilomavírus Humano (HPV). A iluminação interna do espaço permanecerá até o final do mês de março.

“É importante frisar e conscientizar a população sobre a prevenção das doenças de colo de útero, e, como discorreu a presidente Dulce Almeida, do Fundo Manaus Solidária, é importante cuidar de onde a vida nasce, então eu gostaria de conscientizar todas as mulheres dessa importância; e o Casarão da Inovação Cassina, representando a bandeira da inovação da nossa secretaria, juntou-se à campanha para simbolizar essa conscientização”, destacou o secretário da Semtepi, Radyr Júnior.

Antes do início das luzes no Casarão, as servidoras da secretaria receberam homenagens e assistiram a um workshop sobre “O Poder da Imagem”, ministrado pela consultora de Imagem Ana Paula Patrocínio, que deu dicas valiosas sobre moda e realizou dinâmicas em grupo.

O evento contou também com a presença da presidente do Fundo Manaus Solidária, Dulce Almeida, representando o prefeito David Almeida.

A Semtepi preparou uma extensa programação voltada para o público feminino durante todo o mês de março, com palestras, consultorias, workshop e cursos de qualificação profissional, totalmente gratuitos e transmitidos via plataformas on-line.

*Com informações da assessoria

