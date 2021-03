‘Sistema de Abastecimento de Água Tratada’ é inaugurado em Manaus

A estrutura construída na localidade conta com um Centro de Produção de Água Subterrânea (CPAS), que consiste em um poço de 200 metros de profundidade para captação de água | Foto: Divulgação Semcom

Manaus (AM) - A Prefeitura de Manaus inaugurou nesta terça-feira (16), o “Sistema de Abastecimento de Água Tratada” da comunidade Parque das Tribos, no bairro Tarumã, zona Oeste. A obra vai beneficiar mais de 2,6 mil moradores do primeiro bairro indígena de Manaus.

Os trabalhos foram fiscalizados pela Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman) e atende a uma das prioridades da gestão do prefeito David Almeida, a de ampliar os investimentos em saneamento básico na capital e fortalecer os sistemas isolados, de forma a levar saúde e água tratada às famílias de comunidades mais distantes.

O subsecretário de Infraestrutura, Egleuson Santiago, que representou o prefeito David Almeida no evento, destacou que a obra vai elevar a qualidade de vida nesta região da cidade, que também receberá outras ações de infraestrutura realizadas pela prefeitura.

"Esse é mais um passo que damos nos primeiros 100 dias da gestão David Almeida para avançar na infraestrutura da cidade. Temos muitos desafios pela frente; e, hoje, fico feliz em compartilhar essa vitória da comunidade Parque das Tribos. Manaus tem pressa, e estamos no caminho correto", disse Egleuson.

A estrutura construída na localidade conta com um Centro de Produção de Água Subterrânea (CPAS), que consiste em um poço de 200 metros de profundidade para captação de água.

Foram implantados 7.830 metros de redes de distribuição e 657 hidrômetros residenciais. Ao longo do ano, a concessionária ainda vai entregar um reservatório no Parque das Tribos, com capacidade para armazenar 300 mil litros de água.

O Parque das Tribos abriga indígenas de diversas etnias, entre elas Apurinã, Baré, Mura, Kokama, Tikuna, Wanano, Sateré-Mawé e Tukano, além de não indígenas. A área é uma das mais carentes da cidade. Seus moradores são pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Além do acesso à água tratada, a pedido do prefeito David Almeida, todos os moradores do Parque das Tribos foram cadastrados na “Tarifa Social de Água”, benefício que garante desconto de 50% no pagamento das faturas.

Assim, cada residência tem direito ao consumo mensal de até 15 mil litros de água por R$ 19,93. A concessionária e a Ageman também realizarão ações para orientar o consumo consciente na comunidade, incentivando o uso correto da água nas atividades diárias dos moradores.

