‘Amarelinhos’ são fiscalizados nesta terça-feira (16), em Manaus

Manaus – Nesta terça-feira (16), a Prefeitura de Manaus, por intermédio da Fiscalização de Transporte do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), realizou uma operação com foco no sistema de transporte alternativo, os chamados “amarelinhos”, visando oferecer mais segurança aos usuários desse modal.

Os fiscais e agentes de Trânsito do IMMU estiveram nas imediações da rotatória da Suframa, na zona Sul, e abordaram mais de 30 micro-ônibus.

A operação constatou, entre outras irregularidades, aplicação de insulfilm na lateral da poltrona do motorista, fato que dificulta a identificação de quem conduz os veículos, por isto, determinou a retirada deste material de 18 micro-ônibus alternativos que estavam operando em linhas da zona Leste de Manaus.

Segundo o chefe da Divisão de Fiscalização de Transporte do IMMU, Paulo César dos Reis, a retirada da película visa dar mais segurança aos usuários do transporte.

“Temos feito, todos os dias, fiscalização dos diversos modais e, hoje, o foco foi o alternativo, devido a denúncias que o IMMU tem recebido. Quando abordamos os micro-ônibus, orientamos os condutores a retirar o insulfilm instalado na janela lateral do motorista, porque, durante a fiscalização, não conseguimos identificar quem está dirigindo. O nosso objetivo é evitar que pessoas não habilitadas conduzam esses veículos por uma questão de segurança”, explicou Paulo César.

O chefe da Divisão salientou que as operações continuam em todas as áreas da cidade para coibir irregularidades no sistema de transporte da capital, conforme a determinação do prefeito David Almeida.

