AM inicia 'Operação Gratidão' para receber pacientes de outros estados

A “Operação Gratidão” teve início na madrugada desta terça-feira (16), | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O Amazonas começou a receber, nesta terça (16), por meio da “Operação Gratidão”, pacientes com Covid-19 de outros estados brasileiros para leitos em hospitais de Manaus, após queda em internações na capital amazonense.

De acordo com o governador do Amazonas, Wilson Lima, a operação, assim como as demais ações de enfrentamento à pandemia, são resultados de um planejamento alinhado entre o Estado, órgãos de controle e o Ministério da Saúde.

“Todas as ações que nós estamos realizando, relacionadas à Covid-19, nós estamos comunicando aos órgãos de controle, estamos pedindo orientações, e também do Ministério da Saúde, que é a instituição que está regulando esses pacientes. Então todas as medidas que nós estamos tomando aqui são alinhadas, acordadas, com todos os envolvidos no processo”, aponta Wilson Lima.

Governador Wilson Lima destaca alinhamento entre órgãos nas ações da “Operação Gratidão” | Foto: Diego Peres / Secom

Para o secretário de Saúde do Amazonas, Marcellus Campêlo, o sentimento de gratidão aos demais estados que receberam pacientes do Amazonas durante o pico da pandemia, nos primeiros meses deste ano, fez com que o estado realizasse esse planejamento assim que observado o decréscimo nos números de internação, contaminação e óbito por Covid-19.



“Hoje nós temos um plano que considera, principalmente, a queda dos números de internação, a disponibilidade dos leitos clínicos e de UTI, mas principalmente o atendimento prioritário aos pacientes do Amazonas primeiro, e somente após o cálculo dessa necessidade é que nós disponibilizaremos, diariamente, leitos aos demais estados”, destaca o secretário.

Operação

A “Operação Gratidão” teve início na madrugada desta terça-feira (16), quando dois pacientes vindos de Rondônia, sendo um homem e uma mulher, chegaram a Manaus e foram encaminhados ao Hospital Delphina Aziz, referência em casos da doença. Neste primeiro momento, o Estado oferta oito leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para atender pessoas vindas de Rondônia e do Acre.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), além do Delphina Aziz, serão disponibilizados leitos no Hospital Nilton Lins, no Hospital da Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado e no Pronto-Socorro Platão Araújo.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Hemoam tem queda nas doações e convoca doadores em Manaus

Vídeo: pacientes de Rondônia são transferidos para Manaus