Homem é executado com sete tiros na Compensa

Manaus - Um homem identificado como Frank dos Santos Chaves, de 18 anos, foi executado com sete tiros na noite desta terça-feira (16) na Travessa São José, bairro Compensa 2, zona Oeste de Manaus.



Testemunhas disseram à Polícia que o rapaz estava em via pública, conversando com amigos, quando foi abordado pelos assassinos, que chegaram a pé e o alvejaram com diversos tiros. A vítima foi levada ao SPA Joventina Dias, mas não resistiu aos ferimentos.

O corpo será levado ao Instituto Médico Legal e o crime deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros.

