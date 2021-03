Sorteio de vagas para creches municipais de Manaus é adiado

Neste ano, a oferta é de 2.100 vagas e foram contabilizados 5.166 inscritos | Foto: Divulgação

Manaus - Os sorteios de vagas para as creches municipais de Manaus previstos para ocorrer nesta quarta-feira (17) e quinta-feira (18) foram adiados pela prefeitura. Ainda não há previsão para as novas datas. Neste ano, a oferta é de 2.100 vagas e foram contabilizados 5.166 inscritos.

De acordo com o titular da Secretaria Municipal de Educação (Semed), Pauderney Avelino, o município irá trabalhar em conjunto com o Ministério Público do Estado (MPE-AM), para melhor atender as necessidades das famílias da capital.

“Suspendemos o sorteio para buscarmos as melhores soluções e atendermos as famílias neste momento difícil de pandemia. Temos a melhor intenção e também a obrigação de fazer o melhor em nome do nosso espírito público”, afirmou o secretário.

