Carro invade contramão de avenida e causa grave acidente em Manaus

A parte dianteira dos veículos ficou completamente destruída. | Foto: Reprodução

MANAUS - Um homem ficou ferido após sofrer um grave acidente de trânsito, na noite desta terça-feira (16), na avenida Arquiteto José Henrique Rodrigues, próximo ao Complexo de Exames do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM), na zona Norte de Manaus.

Segundo testemunhas, o condutor de uma picape, modelo Amarok, estaria alcoolizado e invadiu a pista na contramão, quando atingiu o carro da vítima, modelo Montana.

O acidente aconteceu por volta das 20h, quando o motorista da Montana trafegava no sentindo bairro da avenida e foi surpreendido pela outra caminhonete, que estava trafegando na contramão da via. Com o forte impacto, as partes dianteiras dos dois carros ficaram completamente destruída.



O condutor da Montana ficou ferido e precisou ser socorrido por uma equipe do Sistema de Atendimento Móvel Urgente (Samu). Entretanto, o quadro clínico dele não foi divulgado.

Testemunhas informaram à polícia, que o motorista da Amarok estava alcoolizado, mas a informação ainda não foi confirmada pelas autoridades. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.

Assista:

| Autor:

Leia mais

Caminhão desgovernado invade loja e deixa quatro feridos no Coroado

AM inicia 'Operação Gratidão' para receber pacientes de outros estados