Operação Gratidão: Manaus recebe mais um paciente vindo de Rondônia

Manaus - Dando continuidade à "Operação Gratidão", que disponibiliza leitos de UTI para pessoas em tratamento de Covid-19 de outros estados, Manaus recebeu mais um paciente vindo de Rondônia, nesta quarta-feira (17).

O homem de 29 anos, desembarcou no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes e foi encaminhado, em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) móvel, ao Hospital Delphina Aziz, referência para casos de coronavírus.

Outros pacientes de Porto Velho, em Rondônia, já haviam sido transferidos à capital amazonense durante o mês de março, em uma ação emergencial para atender pessoas em tratamento contra a Covid-19.

Além de prestar solidariedade aos outros estados, a "Operação Gratidão" é também um reconhecimento ao apoio que o Amazonas recebeu de 17 unidades federativas que acolheram pacientes com Covid-19, nos meses de janeiro e fevereiro, em que o estado enfrentou o momento mais crítico da pandemia.

Além do Delphina Aziz, a operação conta com leitos no Hospital Nilton Lins, na Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado e no Pronto-Socorro Platão Araújo.

Até esta terça-feira, conforme informado no boletim diário de novos casos de Covid-19, emitido diariamente pela Fundação de Vigilância em Saúde no Amazonas (FVS-AM), a taxa de ocupação de leitos clínicos na rede pública estava em 50,76%; enquanto a de UTI era de 79,62%.

