Amazonas recebe oitava remessa de vacinas contra a Covid-19

Após o desembarque em Manaus, as vacinas foram levadas, sob escolta da Polícia Federal, para câmaras frias montadas na Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), onde ficarão armazenadas | Foto: Divulgação Secom

Manaus - O Amazonas recebeu a oitava remessa de imunizantes contra a Covid-19, enviada pelo Ministério da Saúde, por meio do Programa Nacional de Imunização (PNI). São 49,8 mil doses da vacina CoronaVac, produzidas pelo Instituto Butantã, na manhã desta quarta-feira (17).

“Estamos recebendo hoje 49,8 mil doses que serão destinadas para esse público entre 60 e 64 anos de idade. É um avanço muito grande. Esse tem sido o grupo que tem agravado mais quando é acometido pela Covid-19”, avaliou Wilson Lima.

Após o desembarque em Manaus, as vacinas foram levadas, sob escolta da Polícia Federal, para câmaras frias montadas na Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), onde ficarão armazenadas. Lá elas serão contadas e inseridas no sistema estadual. Em seguida, os municípios poderão agendar para pegarem as doses na FVS.

Com essa oitava remessa, o Amazonas registra 812.820 doses de imunizantes contra a Covid-19. No primeiro lote, em 18 de janeiro, o estado recebeu 282.320 doses da CoronaVac.

Já foram aplicadas, no Amazonas, 467.708 doses de vacinas, sendo 360.787 de primeira dose e 106.921 de segunda dose, até esta terça-feira (16). Entre os estados brasileiros e o Distrito Federal, o Amazonas é que mais aplicou doses dos imunizantes, segundo dados de um ranking elaborado por um consórcio de veículos de imprensa. Até o momento, 8,57% da população no estado foi vacinada.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Operação Rondônia: Manaus recebe mais um paciente vindo de Rondônia