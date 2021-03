Semed avalia construir creche para crianças do Mauazinho em Manaus

A decisão ocorreu nesta terça-feira, 16/3, após reunião entre o secretário municipal de Educação, Pauderney Avelino, e membros do Conselho Tutelar da Zona Leste 1. | Foto: Alex Pazuello/Semed

Manaus (AM) - A Secretaria Municipal de Educação (Semed), vai iniciar estudos técnicos para analisar a viabilidade da construção de uma creche no bairro Mauazinho, zona Leste de Manaus. A decisão ocorreu nesta terça-feira, 16, após reunião entre o secretário municipal de Educação, Pauderney Avelino, e membros do Conselho Tutelar da Zona Leste 1.

A construção da creche visa o aumento de vagas na rede municipal. “Serão analisadas questões técnicas como documentação e as condições dos locais sugeridos. Queremos fazer tudo dentro da legalidade. O ideal é construirmos uma unidade dentro do bairro, para atender a demanda de lá. Por isso, estamos enviando os engenheiros para fazer um estudo e saber das condições”, disse o secretário.

Mauazinho

Atualmente, o bairro Mauazinho conta com apenas um Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei). O conselheiro tutelar Hildo Almeida, afirmou que o bairro Mauazinho teve um crescimento acelerado, o que causou um grande aumento na demanda por creches e escolas. “O bairro existe há quase 40 anos e falta um aparelhamento público. O Mauazinho cresceu e abriga muitas comunidades. Ficamos felizes pelo nosso pedido ser atendido. O secretário vai enviar as equipes e eles vão verificar as áreas que apontamos como possíveis locais para construção da creche”, informou.

Leia mais:



Sorteio de vagas para creches municipais de Manaus é adiado

Professores podem ganhar R$70 para compra de serviços de internet