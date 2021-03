Estudo do Butantan envia vacina CovacManaus para ser aplicada em teste

Manaus (AM) - Um estudo de antecipação da vacinação com a CoronaVac, vacina fabricada no Brasil pelo Instituto Butantan (IB) será realizado em Manaus. De acordo com a assessoria, a vacina pode ser aplicada em servidores públicos entre 18 e 49 anos com comorbidades. Profissionais de educação e segurança, da rede estadual, farão parte da pesquisa, de modo que sejam aplicadas 10 mil doses do iminizante doado pelo Instituto Butantan.

O estudo intitulado CovacManaus será realizado nas dependências da Escola Normal Superior, da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), em frente ao Amazonas Shopping.

Na manhã desta quarta-feira (17) as dez mil doses chegaram no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes juntas com as 49,8 mil doses da oitava remessa de imunizantes contra a Covid-19, enviada pelo Ministério da Saúde, por meio do Programa Nacional de Imunização (PNI). “Estamos recebendo hoje também 49,8 mil doses que serão destinadas para esse público entre 60 e 64 anos de idade. É um avanço muito grande. Esse tem sido o grupo que tem agravado mais quando é acometido pela Covid-19”, disse o governador do Amazonas Wilson Lima.

Importância da vacina

Sobre a importância da pesquisa para o Amazonas, com as 10 mil doses doadas pelo Instituto Butantan, o secretário Marcellus Campêlo, titular da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), esclareceu que o estudo ajudará na identificação do impacto da antecipação da aplicação da vacina em pessoas com comorbidades na prevenção das formas graves da doença, em Manaus, onde predomina a variante P.1 do vírus. As doses de vacinas utilizadas no estudo foram produzidas pelo Instituto paulista para uso exclusivo da pesquisa.

“É importante deixar claro que as doses enviadas pelo Instituto Butantan são de lotes diferentes das doses enviadas pelo Ministério da Saúde para a imunização de rotina da população. Essas doses foram produzidas para fins de pesquisa e são embaladas em monodoses, ou seja, cada dose vem no kit com seringa, agulha e conteúdo”, ressalta Marcus Lacerda, um dos condutores da pesquisa.

Quem pode participar da pesquisa?

Podem participar do estudo servidores efetivos da UEA, da Secretaria de Estado de Educação e Desporto (Seduc) e da Secretaria de Segurança Pública (polícias militar, civil, Detran e Corpo de Bombeiros), com idades entre 18 e 49 anos, que atuam em Manaus.

Os participantes que apresentam comorbidade comprovada por laudo médico terão a vacinação antecipada com as duas doses da vacina CoronaVac e os demais serão acompanhados pela equipe de pesquisa, com realização de sorologias periódicas, até que sejam imunizados de acordo com o plano de vacinação do município.

Segundo a médica infectologista da Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD) e Pró-reitora de Pesquisa e Pós-graduação da UEA, Maria Paula Mourão, que conduz a pesquisa com o médico Marcus Lacerda, a escolha pelos profissionais de idade entre 18 e 49 anos é algo comum a ser feito. "As mesmas vacinas que estão alocadas para as pessoas de 60 anos pra cima atenderão servidores públicos. A escolha deste setor profissional é porque eles estão expostos por conta dos seus serviços", conta ela

Como se cadastrar?

Os interessados em participar da pesquisa devem preencher o formulário de cadastro e termo de consentimento no site http://ipccb.org e ficar atentos ao cronograma de chamada por grupo etário, que será divulgado no mesmo endereço eletrônico.

Ainda de acordo com a assessoria, haverá dias específicos para cada grupo etário e dias de repescagem para os que não conseguiram comparecer no dia correto.

Os participantes deverão apresentar documento de identificação com foto, que será checado com a lista nominal de servidores disponibilizadas pelas instituições.

Aqueles que se declararem com comorbidades devem apresentar laudo médico. Será religada também uma triagem no local. Gestantes e lactantes não podem participar do estudo, mesmo com liberação médica. A triagem já começa na quinta (18))

