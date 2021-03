PM registra 29 prisões em Manaus por porte de armas e drogas

PM registra 29 prisões em Manaus nas últimas 24 horas | Foto: Divulgação PMAM

Manaus (AM) - Durante patrulhamento realizado entre a manhã de ontem (16) e madrugada desta quarta-feira (17) 29 infratores foram presos no Amazonas, com apreensão de dois dolescentes, também envolvidos em ações criminosas.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, as prisões foram registradas em 16 bairros da capital amazonense. Ao todo, dez armas de fogo e mais de 500 porções de entorpecentes foram apreendidas. A maior parte das prisões foi pelo crime de tráfico de drogas, com 13 presos e um adolescente apreendido.

Armas e drogas

Outras sete prisões foram efetuadas por porte ilegal de arma de fogo e quatro por violência doméstica contra a mulher. Houve prisões, ainda, pelos crimes de furto (2), receptação de veículo (2) e tentativa de homicídio (1). Um adolescente foi apreendido por envolvimento em um roubo.

Entre as ocorrências, um homem de 23 anos na Comunidade Santa Luiza, bairro Japim, zona centro-sul, foi preso pelo crime de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Com ele foram encontrados dois revólveres calibre 38 com numeração suprimida e 97 porções de entorpecentes. O criminoso foi conduzido ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Adolescente

No bairro Aleixo, zona centro-sul, um adolescente de 16 anos foi apreendido pelo ato infracional análogo aos crimes de porte ilegal de arma de fogo e roubo. O jovem havia roubado um aparelho celular de uma mulher na avenida Cosme Ferreira. Com ele foi encontrada uma arma de fogo caseira contendo uma munição calibre 36. Ele foi encaminhado para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

Armas 2

Um homem de 20 anos foi preso pelo crime de porte ilegal de arma de fogo após uma abordagem feita por policiais militares da 2º Companhia Interativa Comunitária (Cicom). Com ele, a polícia encontrou um revólver calibre 38 contendo seis munições intactas. Ele foi levado ao 1º DIP.

Drogas

Na madrugada de hoje, um homem de 22 anos foi detido pela equipe da 22ª Cicom no beco Presidente Kennedy, bairro São Geraldo, zona centro-sul, pelo crime de tráfico de drogas.

Com ele foram encontradas 15 porções de maconha e algumas embalagens plásticas contendo duas tesouras. O indivíduo também foi levado ao 1º DIP.

