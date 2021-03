ADS inicia as tratativas para o Feirão do Pescado

O público poderá encontrar nas feiras presenciais e por meio de entrega domiciliar (delivery) | Foto: Divulgação/ADS

Manaus - A Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS) do Governo do Amazonas, já iniciou as tratativas para a realização do Feirão do Pescado, que vai oferecer peixes regionais de qualidade e com preço justo durante a Semana Santa. Em reunião com organizadores do evento junto a pescadores, piscicultores e frigoríficos participantes, nesta quarta-feira (17), o evento foi definido para acontecer de 30 de março a 02 de abril, nos centros de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, Magdalena Arce Daou e no Centro Social Urbano do Parque Dez (CSU), em Manaus.

O público poderá encontrar nas feiras presenciais e por meio de entrega domiciliar (delivery), o peixe in natura, processado em forma de filé tratado e embalado e, claro, o peixe regional. De acordo com o presidente da ADS, Sérgio Litaiff Filho, no total, serão disponibilizadas em média 100 toneladas de peixes entre Tambaqui, Matrinxã, Pirarucu, entre outros.

“O grande diferencial das feiras que realizamos pela ADS é a garantia de qualidade, pois todos os produtos no qual o consumidor adquire são frescos, que acabaram de sair dos viveiros e que possuem certificação sanitária a partir do Serviço de Inspeção Estadual. Além disso, apoiamos a cadeia produtiva do pescado no estado”, explicou Litaiff.

Quem já está na expectativa de vendas é a fornecedora Alessandra da Silva, que faz parte do Frigorifico Companhia do Peixe e que participará das edições do Feirão na Cidade Nova e no Parque Dez. “A ADS nos ajuda de todas as formas. Ano passado, em plena pandemia, conseguimos fornecer os nossos produtos por meio do delivery. Essa ação fez toda diferença, porque foi por meio do delivery que adquirimos clientes de outros estados, que nos procuram até hoje. Estou com muita expectativa para as vendas presenciais deste ano”, destacou.

No primeiro dia de Feirão do Pescado, os consumidores poderão realizar suas compras de 13h às 17h. A partir do segundo dia, o evento será realizado das 07h às 17h. Na próxima semana, a ADS vai anunciar novidades quanto à definição de preços e venda via delivery.

Novidade

Neste ano, além dos participantes que disponibilizarão o pescado, a iniciativa do Governo do Estado contará também com a presença de produtores rurais, com a venda de hortifrútis durante o Feirão do Pescado. No total, serão 30 fornecedores de pescados e 15 produtores rurais.

“O pescado vem de áreas de manejo como Tefé, Fonte Boa, Alvarães e Coari. Eles serão vendidos por indústrias e frigoríficos que possuem serviços em inspeção e autorização para venda do pescado legal”, informou o chefe de Departamento de Negócios Agropecuários e Pesqueiros da ADS, Edson Lunierie.

Os fornecedores aptos e interessados em participar do feirão do Pescado, poderão agendar o horário de entrega dos documentos por meio do telefone: (92) 9 84151120. Só poderão participar da venda de hortifrutis os produtores rurais que já estão credenciados nas feiras regionais da ADS. Para a inscrição, os participantes pagaram uma taxa simbólica de 15 reais por edição de feira.





*Com informações da assessoria

Leia Mais

Setor pesqueiro receberá R$ 1,5 milhão em investimentos no AM

Operação vai ajudar famílias afetadas pela enchente no AM