Princípio de incêndio atinge loja de eletrônicos na Max Teixeira

Manaus - Uma loja de eletrônicos localizada na avenida Max Teixeira, na Zona Norte de Manaus, foi atingida na noite de quarta-feira (17), por um princípio de incêndio. Houve apenas danos materiais e ninguém ficou ferido.

De acordo com a equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM), o acionamento ocorreu às 22h15 e o tempo resposta foi de seis minutos. Possivelmente o princípio de incêndio foi causado após computadores terem sido deixados ligados.

Houve apenas danos materiais em um computador e em uma bancada. Foram usados menos de 500 litros de água para combater as chamas.

