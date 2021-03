Lista de aprovados em edital de doação de ração no AM é divulgada

O edital faz parte das ações de implementação do Cadastro Estadual de Protetores e Cuidadores de Animais | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - A Fundação Amazônia Sustentável (FAS), em parceria com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), divulgou a lista de aprovados no processo seletivo de doação de ração para protetores e cuidadores de animais, referente ao edital Nº 001/2021.

A iniciativa tem o objetivo de promover a melhoria da qualidade de vida animal, por meio do auxílio a quem atua com a causa de proteção da fauna doméstica no Amazonas. A lista completa está disponível no link: abre.ai/editalracao.

O edital faz parte das ações de implementação do Cadastro Estadual de Protetores e Cuidadores de Animais, que visa facilitar o atendimento e o acesso à serviços oferecidos pelo poder público.

Os recursos para execução da atividade são provenientes da Emenda Parlamentar Nº 041/2020, de autoria da deputada estadual Joana Darc (PL).

Segundo a gestora do projeto na FAS, Camila Pires, foi realizado um processo criterioso para seleção das 64 pessoas aprovadas no edital.

“Realizamos a pré-análise do cadastro e documentação enviadas pelos participantes, e em seguida o material foi encaminhado para verificação e aprovação da Assessoria de Bem-Estar Animal da Sema (AssBEA), responsável também por ações de fiscalização e eventuais inspeções de rotina que poderão ser realizadas posteriormente”, afirma.

As doações beneficiarão protetores e cuidadores dos municípios de Manaus, Novo Airão e Manacapuru.

Próximos passos

Os selecionados devem aguardar o contato até o dia 29 de março com maiores informações sobre o quantitativo de ração que irão receber, além do local, horário e data para a retirada.

A coordenação do projeto ressalta que a entrega das doações, prevista para o início de abril, ocorrerá em Manaus.

Sobre o projeto

A construção da Política Estadual do Bem-Estar Animal e da Fauna Doméstica será executada através do apoio da Fundação Amazônia Sustentável (FAS) por meio de emenda parlamentar de autoria dos deputados estaduais Joana Darc (PL) e Saullo Vianna (PTB), com supervisão técnica da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA).

O projeto tem como objetivos o levantamento do contexto regional do bem-estar animal e da fauna doméstica no Amazonas, o apoio na elaboração da Política Estadual e a implementação de ações práticas desta política pública no estado.

