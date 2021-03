Posto de coleta de leite humano de Maternidade em Manaus pede doações

Nos meses de janeiro e fevereiro de 2020, foram coletados 89.670 ml de leite | Foto: Reprodução

Manaus - O Posto de Coleta de Leite Humano da Maternidade Dr. Moura Tapajóz (MMT) está com estoque crítico de leite e pede doações. A baixa adesão em razão da pandemia de Covid-19 é mais um impacto da crise sanitária no sistema de saúde, já que cada 300 mililitros (ml) de leite sustentam, em média, um recém-nascido por dia.

Nos meses de janeiro e fevereiro de 2020, foram coletados 89.670 ml de leite. Em 2021, no mesmo período, esse número foi de 42.210 ml, uma queda de aproximadamente 53% em relação ao ano anterior.

No total, em 2020, mesmo com a interrupção da coleta nos meses de março e abril por conta das incertezas do início da pandemia, o Cantinho da Amamentação coletou 429.773 ml de leite ao longo de todo o ano. Desses, 95.480 ml foram coletados no domicílio da doadora e 122 casas foram visitadas para coleta.

“Precisamos destacar que a doação de leite é segura tanto para a doadora, que pode fazer a coleta de leite em sua própria casa com todos os procedimentos de segurança, quanto para os bebês que recebem, pois o processo de pasteurização do alimento inativa microrganismos patogênicos (causadores de doenças), inclusive o coronavírus”, afirmou a diretora da MMT, Núbia Cruz.

A coleta domiciliar pode ser feita por meio de agendamento pelo telefone (92) 99466-0510 ou a doação pode ser feita na própria maternidade, localizada na avenida Brasil, n° 1.335, bairro Compensa I, zona Oeste, de segunda a segunda, no horário das 8h às 18h.

Para coleta do leite, a maternidade necessita, normalmente, de cerca de 800 frascos por mês, que são utilizados na coleta, pasteurização e distribuição do leite doado. A maternidade informa que também aceita doação dos frascos do tipo indicado para continuar ajudando os bebês prematuros e recém-nascidos internados na UTI/UCI, que recebem o leite humano doado.

