Kombi pega fogo e fica destruída após falha mecânica em Manaus; veja

A Kombi era ocupada apenas pelo motorista que não teve ferimentos. | Foto: Suyanne Lima

MANAUS - Após uma falha mecânica, uma Kombi pegou fogo na manhã desta quinta-feira (18), na rua Visconde de Porto Alegre, no bairro Praça 14 de Janeiro , na Zona Sul de Manaus. As chamas foram altas e foi necessário a atuação de equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM).

Conforme testemunhas, o veículo apresentou uma possível pane mecânica, quando pegou fogo. Dentro da Kombi haviam materiais de papelaria e caixas de remédio.

O veículo era utilizado por uma empresa que realizava a entrega de produtos para empresas. A Kombi era ocupada apenas pelo motorista que não teve ferimentos.

Ele no entanto, estava muito abalado e não quis conceder entrevista à imprensa. Houve perda total e os materiais ficaram espalhados na via pública.

As causas do incêndio devem ser identificadas após perícia no veículo.

