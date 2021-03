Professores e policiais de Manaus devem ser vacinados contra Covid-19

O estudo intitulado CovacManaus irá aplicar a CoronaVac | Foto: Divulgação

Manaus – A vacinação de profissionais das áreas de educação e segurança pública em Manaus foi antecipada para pessoas com idade entre 18 e 49 anos de idade e com comorbidades.

A informação foi divulgada pelo Governo do Amazonas durante coletiva de imprensa on-line realizada nesta quinta-feira (18), onde foram apresentadas informações de pesquisa sobre a antecipação da vacina.



Os profissionais da Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do Amazonas (SEDUC) e Universidade do Estado do Amazonas (UEA), além dos profissionais da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), entre eles, policiais militares, civil, Detran e Corpo de Bombeiros, receberão as duas doses como parte de uma pesquisa sobre a eficácia da vacina em frente às variantes do vírus.

O estudo intitulado CovacManaus irá aplicar a CoronaVac, vacina produzida no Brasil pelo Instituto Butantan. No total, cerca de 10 mil doses serão aplicadas.

