Natural da bacia amazônica, Pirarucu é achado em rio da Flórida

Um pirarucu, peixe natural da bacia amazônica, foi encontrado morto no rio Caloosahatchee, dentro do parque Cape Coral's Jaycee, na Flórida, nos Estados Unidos. O fato tem intrigado autoridades e moradores da região, que é conhecida pela prática da pesca esportiva.

Como o peixe foi parar lá ainda é um mistério. Há uma chance de que alguém estava o criando como animal de estimação e tenha jogado no rio após ele morrer.

A preocupação é que uma eventual propagação do pirarucu na região desequilibre o ecossistema local. Também conhecido como Arapaima, o pirarucu pode chegar a mais de três metros e pesar 330 kg. É um peixe que é encontrado geralmente na bacia Amazônica, mais especificamente nas áreas de várzea, onde as águas são mais calmas.

Em nota à imprensa local, a Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida, confirmou que um pirarucu morto foi encontrado no rio, mas pontuou que "não há evidências de que o pirarucu tenha se reproduzido no estado".

A comissão completou explicando que os habitats do pirarucu são limitados por sua sensibilidade à água fria, já que eles gostam de viver em águas calmas e com temperatura entre 26º e 32º Celsius. No entanto, eles poderiam sobreviver nas águas do extremo sudeste da Flórida.

Segundo a Dra. Katherine Galloway, bióloga da Nicholls State University, o pirarucu bota ovos entre os meses de fevereiro, março e abril, então pode levar mais tempo para eles estabelecerem uma presença.

Ela explica que o pirarucu se alimenta de peixes comercial e economicamente importantes para a Flórida, o que pode afetar o turismo e a economia da região.

As autoridades da Flórida orientam que, caso outro pirarucu seja achado, o peixe seja morto e, em hipótese alguma, devolvido vivo à natureza.

