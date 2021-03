Susto: árvore cai, derruba poste e atinge casa após chuva em Manaus

Equipes do CBM-AM isolaram o local | Foto: Suyanne Lima

MANAUS - Uma árvore tombou em cima de uma casa localizada na rua 10 de Junho, da comunidade Valparaíso, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus.

Com o impacto da queda, um poste também foi derrubado. No momento do incidente, haviam três pessoas dentro da casa, sendo uma mulher e duas crianças. No local funciona uma mercearia. Muito abalada, a moradora não conseguiu conversar com a imprensa. No entanto a vizinha dela identificada como "Geralda" deu detalhes do momento de desespero da família.

"Eles tiveram que sair por trás. Desde cedo ligamos para as autoridades e demorou muito para que os bombeiros chegaram. A minha vizinha saiu chorando pedindo para que eu levasse as filhas dela para a minha casa. Ela está muito nervosa, porque estava na rua e quando entrou a árvore desabou junto com o poste", destacou.

Devido aos fios estarem energizados, os moradores ficaram presos dentro do terreno até a chegada da concessionária de energia.

Equipes do CBM-AM isolaram o local e estão realizando o atendimento da ocorrência. Não houve feridos. Os danos materiais ainda serão contabilizados.

Veja a live no local da ocorrência